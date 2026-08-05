"No tiene nada que envidiar a JBL": así valoran los usuarios al altavoz inalámbrico más potente para tus planes de verano

¿Qué sería de un verano sin música? En esta época del año hacemos más planes al aire libre, y en prácticamente todos nos apetece tener música de fondo: en la piscina, en una comida o cena en el jardín, en la playa, durante un pícnic en el campo… Y los altavoces del móvil suelen quedarse cortos en la mayoría de situaciones.

Por eso, todos deberíamos tener un buen altavoz inalámbrico para utilizar dentro y fuera de casa, como el LG xboom Bounce. Es uno de los más avanzados del mercado, aunque su precio no diga lo mismo, porque está rebajado ahora en la tienda online de LG un 40%. Además, con el cupón LGELESPANOL10 te puedes ahorrar un 10% extra.

Puntos fuertes de este altavoz inalámbrico LG

Hasta 30 horas de batería para todos tus planes al aire libre.

Certificación IP67 y resistencia de grado militar (aguanta polvo, agua y condiciones extremas).

Sonido de 40 W con doble radiador pasivo, woofer y dos tweeters desarrollados por Peerless.

Tecnología Auracast para conectar varios altavoces compatibles y crear un sonido más envolvente.

Un altavoz LG con potencia suficiente para tus planes al aire libre

LG xboom Bounce LG

El LG xboom Bounce es un altavoz inalámbrico que encaja en cualquier plan dentro y fuera de casa. Y no es de los típicos en los que tienes que poner el volumen al máximo para que se escuche bien. Al contrario, porque tiene 40 W de potencia, un doble radiador pasivo, un woofer y dos tweeters de cúpula de Peerless.

Es decir, que se escucha perfectamente al aire libre, incluso en entornos más ruidosos, con un audio equilibrado, bajos contundentes y voces que mantienen la definición incluso a un volumen alto. Además, tiene hasta 30 horas de batería y se carga por completo en solo 3 horas. ¿Qué más podemos pedir?

Opiniones de usuarios sobre el LG xboom Bounce by will.i.am

"Me alucina la calidad y potencia de sonido. Nada que envidiar a JBL, de verdad que me ha alucinado el altavoz de LG".

"Vengo de un altavoz de otra marca muy conocida y la verdad que con este LG Xboom Bounce estoy muy contento. Destacaría, sobre todo, el diseño tan robusto que tiene y la barra LED que le da un toque de personalidad".

"Mucha claridad y detalle en agudos y medios, los bajos profundos y nítidos. Muy contento con la calidad del sonido".

¿Merece la pena? Por supuesto que sí. Ya la merecía antes de la oferta que tiene en la tienda online de LG, pero el xboom Bounce ahora se pasa el juego con el 40% de descuento y el 10% extra con el código LGELESPANOL10.

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