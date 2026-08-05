Del derecho o del revés: así es el espejo de madera maciza que puedes colocar como quieras y que cambia la estética de tu casa

Los espejos son uno de los elementos de decoración favoritos de los interioristas, porque tienen el poder de multiplicar la luz y de hacer que un espacio pequeño parezca el doble de grande. Lógicamente, además de la función estética, todos necesitamos tener espejos en distintos rincones de la casa.

Pero no todos son como el espejo Magrit de Kave Home, pues tiene una forma orgánica muy original y te permite colocarlo en horizontal, vertical e incluso en diagonal. Podrás 'jugar' con este diseño de madera maciza en el salón, el recibidor, el baño o un dormitorio. Y además ahora está rebajado un 30% y tienes un 10% extra con el código descuento AFFELESPANOLKAVE. ¡Aprovéchalo!

Lo que más nos gusta del espejo Magrit

El diseño asimétrico aporta mucha personalidad.

Acabado muy natural gracias al marco de madera maciza de mungur con vetas únicas.

Medidas de 60 x 110 cm que reflejan buena parte de la habitación y mejoran la sensación de amplitud.

Es resistente a la humedad, así que lo puedes instalar también en el baño.

Un espejo que encaja en cualquier lugar y multiplica la luz

espejo Magrit de Kave Home Kave Home

El espejo Magrit de Kave Home aporta personalidad por sí mismo y no necesita mucho para destacar. Tiene una forma orgánica que rompe con los diseños tradicionales y se escapa de la idea que tienes en la cabeza. Y lo mejor es que queda igual de bien con una decoración más moderna, clásica, un estilo nórdico o rústico.

Lo que más nos gusta es su marco de madera maciza de mungur, con un acabado en color negro. Es un material natural, así que cada espejo tiene pequeñas variaciones en las vetas y en el tono que lo hacen único. Nunca habrá dos piezas exactamente iguales.

Trucos para colocarlo en casa

Literalmente, esta es de las pocas piezas de Kave Home que puedes colocar en casa como, cuando y donde quieras. Aquí van algunos trucos:

En el recibidor, frente a una fuente de luz o cerca de la entrada, para que el espacio parezca más amplio. Además, es muy práctico antes de salir de casa.

En el salón queda muy bien sobre un aparador o una consola, porque rompe con las líneas más rectas del mobiliario.

En el dormitorio, perfectamente puede sustituir a un cuadro sobre la cómoda o también lo puedes utilizar en vertical como espejo de cuerpo entero.

Si quieres renovar el baño, combina muy bien con muebles de madera, fibras naturales o acabados en negro mate.

Un consejo más para colocar este espejo Magrit: evita ponerlo frente a una pared vacía. Es mejor que refleje una ventana, una planta o un rincón bien decorado, porque hará que el espacio parezca mucho más amplio y que toda la habitación tenga mucha más personalidad. No olvides aplicar el cupón descuento exclusivo AFFELESPANOLKAVE para conseguirlo más barato.

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