A las puertas del iPhone 18, este móvil de Apple sigue siendo uno de los mejores del mercado y tiene 600€ de descuento

El iPhone 16 Pro Max ha sido, hasta hace unos meses, el smartphone más avanzado de Apple con una pantalla grande, un sistema de cámaras muy potente y un rendimiento de altísimo nivel. Y aunque ya no sea el más reciente, sí que es uno de los móviles más completos del mercado con un precio más bajo que cuando llegó al mercado en septiembre de 2024.

De hecho, la llegada de nuevos móviles al mercado (y a las puertas del lanzamiento del iPhone 18) suele traducirse en rebajas importantes en los anteriores. Como ocurre ahora con el iPhone 16 Pro Max de 256 GB de Apple, rebajado un 31% solo en PcComponentes por tiempo limitado. Baja 600€ su precio, ¡solo por tiempo limitado!

Razones para comprar este iPhone ahora

Pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas con 120 Hz ProMotion para una experiencia muy completa.

Incluye un sistema de cámaras con dos sensores de 48 MP y teleobjetivo óptico x5 para hacer fotos profesionales.

El chip A18 Pro con Neural Engine de 16 núcleos y funciones de IA incluidas.

La batería tiene 4 horas más de autonomía que la generación anterior y se carga al 50% en solo 30 minutos.

Un iPhone que rinde al máximo durante muchos años más

iPhone 16 Pro Max iPhone

El iPhone 16 Pro Max de 256 GB de Apple tiene una gran pantalla de 6,9 pulgadas que es perfecta para consumir contenido multimedia, editar fotos, vídeos, trabajar con documentos o disfrutar de cualquier videojuego con una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 2.000 nits.

En el terreno de la fotografía, confirmamos que merece mucho la pena. Monta una cámara principal de 48 MP, un ultra gran angular también de 48 MP y un teleobjetivo periscópico con zoom óptico x5. Y a esto le tenemos que sumar la grabación en 4K hasta 120 fps con Dolby Vision.

¿Merece la pena comprarte ahora el iPhone 16 Pro Max?

Sí, sobre todo con la oferta de 600€ que tiene ahora mismo en PcComponentes. Aunque el iPhone 18 está a la vuelta de la esquina, las diferencias con la generación anterior no son tantas y no es necesario tener el último modelo del mercado, sobre todo si te interesa más el precio que la novedad.

El iPhone 16 Pro Max tiene una pantalla de primer nivel, un procesador muy potente, cámaras que están entre las mejores del mercado y un diseño premium con actualizaciones durante varios años más. Así que sí, merece la pena y es una de las compras más inteligentes si quieres comprarte un móvil de Apple ahora.

Aprovecha ahora sus 600€ de descuento en PcComponentes, porque este iPhone 16 Pro Max está volando y se va a agotar en las próximas horas.

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