No vas a encontrar un robot limpiafondos para la piscina más barato: "Funciona de maravilla"

¿Tienes piscina en casa? Si es así, sabes de sobra lo importante que es el mantenimiento, porque de eso dependerá la calidad del agua, que puedas disfrutar al máximo de este rincón en casa y, por supuesto, garantizará la higiene durante todo el verano. Y en lugar de limpiar a mano, lo ideal es que tengas un robot limpiafondos para la piscina que automatice el proceso mientras tú haces otras cosas.

Te servirá para realizar el mantenimiento durante todo el año, pero sobre todo cuando en verano nos bañamos más, permanece más tiempo descubierta y se acumula más suciedad. Y al contrario de lo que crees, esto no te va a suponer un gran desembolso económico, al menos con el robot limpiafondos para piscinas de Aiper, rebajado ahora a menos de 80€ en AliExpress solo por tiempo limitado. ¡Es una ganga!

Lo que más nos gusta de este robot rebajado

Hasta 90 minutos de autonomía para limpiar piscinas de hasta 80 m² en un solo ciclo.

Aspira hasta 6.400 litros por hora para recoger hojas, arena y residuos.

Carga completa en menos de 4 horas.

Solo pesa 3,4 kilos, así que es muy fácil de sacar del agua y transportar.

Un mantenimiento más cómodo para disfrutar de tu piscina

Robot limpiafondos para piscinas de Aiper Aiper

El robot limpiafondos para piscinas de Aiper es la solución para automatizar casi por completo una de las tareas más pesadas si tienes piscina en casa. Solo tienes que colocarlo en la piscina y ponerlo en marcha, porque este dispositivo se encarga por completo de recoger la suciedad que se acumula en el fondo.

Su sistema de aspiración captura tanto residuos de gran tamaño como partículas más finas de arena y suciedad. Además, tiene una capacidad de aspirado de 6.400 litros por hora, así que mantiene el fondo limpio sin tener que recurrir al limpiafondos manual. Y con un funcionamiento 100% inalámbrico para evitar enredos de cables.

Reseñas de este robot limpiafondos para la piscina

"Aspira muy bien, ¡estoy encantado! Es una piscina octogonal de madera y funciona de maravilla. Lo usamos durante 30 minutos y cumple su función, es mucho más práctico que un aspirador convencional".

"Relación calidad-precio muy buena. Con la autonomía que tiene, pasa por todos los sitios".

"Llegó superrápido y de momento funciona estupendamente. Para lo que necesitamos, nos da un buen servicio".

Este robot limpiafondos no cuesta más de 80€, tiene un mantenimiento muy sencillo, incorpora un filtro fácil de limpiar y una estructura con 2 años de garantía.

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