¿No tienes una freidora de aire en casa? Esta de Ninja tiene el tamaño perfecto y cuesta menos de 100€

La gran mayoría de los hogares españoles han comprado una freidora de aire en los últimos años y la utilizan a menudo para cocinar con menos aceite y, en consecuencia, con menos grasa. Estos electrodomésticos utilizan aire caliente para cocinar los alimentos, sin necesidad de utilizar aceite o solo una pequeña cucharada en el caso de algunas recetas.

Por ejemplo, una ración de patatas fritas en aceite puede superar las 300 kcal. En cambio, si las preparas en la freidora de aire con solo unas gotitas de aceite, puedes reducir hasta un 20% el aporte calórico de la receta. Y sin perder sabor ni la textura crujiente. Como en el caso de la freidora de aire Ninja Pro, rebajada ahora en la tienda online de Ninja y con un 10% de descuento extra si aplicas el código exclusivo ELESPAÑOL en el carrito.

5 características top de la freidora de aire Ninja Pro

Cocina con hasta un 75% menos de grasa frente a las freidoras tradicionales y con un acabado crujiente. Capacidad de 6,2 litros para preparar comida para 2-3 personas del tirón. Incluye 4 funciones: freír con aire, asar, deshidratar y recalentar. Consume hasta un 60% menos de electricidad que un horno para reducir el gasto de energía en casa. Alcanza 210ºC y tiene 2.000 W potencia.

Cocina más rápido, consume menos energía y prepara recetas variadas en casa

freidora de aire Ninja Pro SharkNinja

Con la freidora de aire Ninja Pro puedes preparar muchas más recetas que unas patatas fritas. Tiene cuatro modos de cocción para hacer verduras asadas, carne, pescado, pizzas, snacks, repostería o fruta deshidratada sin utilizar varios electrodomésticos. Además, los alimentos quedan bien cocinados gracias a la tecnología de circulación de aire caliente.

Tampoco tendrás que encender el horno para cocinar cualquier alimento, porque las freidoras de aire consumen hasta un 60% menos de energía. Y la rejilla regulable es muy versátil para adaptar la cocción según el tipo de alimento, que queden dorados y crujientes por fuera y tiernos por dentro.

Preguntas frecuentes

¿Para cuántas personas es adecuada esta freidora de aire?

Tiene una capacidad de 6,2 litros, que es perfecta para hogares de 2 o 3 personas, aunque depende del tipo de alimento.

¿Hace falta añadir aceite para cocinar en esta freidora de aire?

No. Puedes cocinar muchas recetas sin aceite, aunque siempre puedes añadir unas gotitas para que la textura quede más crujiente en algunos alimentos concretos.

¿Qué puedo cocinar en esta freidora de aire Ninja?

Puedes preparar carnes, pescados, verduras, pizzas, croquetas, empanadillas, postres, alimentos deshidratados o recalentar comida ya preparada.

¿Consume menos electricidad que un horno?

Sí. En algunas recetas, puedes ahorrar hasta un 60% de energía con una freidora de aire frente a un horno.

Si pides ahora esta freidora de aire en SharkNinja, la recibirás gratis en casa en un máximo de entre 2-4 días laborables. Además, podrás devolverla en hasta 60 días totalmente gratis si no te convence o no encaja contigo.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.