La Fórmula 1 se va de vacaciones con Antonelli al frente del Mundial: cómo ver el resto de la temporada desde 13,99€ al mes

La Fórmula 1 se va de vacaciones después del Gran Premio de Hungría del pasado fin de semana. Lando Norris consiguió la victoria en la última carrera antes de las vacaciones de verano, que fue la primera de la temporada para el vigente campeón del mundo. Pero el nombre propio de esta primera mitad de año es Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato en su segunda temporada con Mercedes y con 50 puntos de ventaja sobre un Lewis Hamilton que ha dejado atrás los fantasmas que le persiguieron el año pasado.

¿Y cuándo vuelve la Fórmula 1 de vacaciones? Será dentro de tres semanas (entre el 21 y el 23 de agosto) en el Gran Premio de Países Bajos, la 'casa' de Max Verstappen. La única manera de seguir el Gran Circo en España es a través de DAZN, en concreto con el Plan Motor por 19,99€ al mes o 13,99€ si tienes menos de 30 años. Y si lo prefieres, el Plan Premium incluye muchos más deportes, además de todo el motor.

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¿Cómo llega la Fórmula 1 al parón veraniego?

La Fórmula 1 llega al parón veraniego con muchas quejas de pilotos y aficionados por la nueva normativa de motores que ha entrado en vigor este año. Y a nivel deportivo, lo hace con un Antonelli imparable que ha ganado seis carreras esta temporada y le saca 50 puntos de ventaja en el Mundial a Hamilton, que consiguió en Barcelona su primera victoria vestido de rojo.

Lando Norris, Charles Leclerc y George Russell también saben lo que es ganar una carrera esta temporada y, aunque este último era el favorito en el campeonato después de la primera carrera en Australia, se está viendo superado por la joven apuesta de Mercedes. Y la Fórmula 1 también llega a las vacaciones con el 'resurgir' de Aston Martin, que por fin dio un pequeño paso al frente en Hungría y debería suponer la primera evolución de las muchas que están por llegar.

¿Te vas a perder todo lo que está por llegar en la segunda mitad del año? Si alguien puede ponerle las cosas difíciles a Antonelli, las evoluciones de los cuatro equipos top de la parrilla, cómo la zona media sigue apretándose o si Aston Martin consigue tener un coche más competitivo. Y si tampoco te quieres perder el primer Gran Premio de España en el circuito de MADRING, ¡suscríbete ahora a DAZN F1 por solo 19,99€ al mes!

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