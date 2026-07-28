El congelador vertical de AEG más compacto para tener en casa o llevarte a una segunda residencia

Un congelador vertical es una de las compras más inteligentes que puedes hacer este verano, y te vendrá bien para el resto del año. Si en esta época del año el congelador se te queda corto, AEG tiene un congelador vertical de libre instalación con 90€ de descuento que ocupa muy poco espacio en el suelo y permite organizar mejor los alimentos.

Viene bien para tener siempre hielo, helados, bebidas fresquitas e incluso para congelar tuppers. Y sobre todo es útil si tienes una segunda residencia, vives en un piso pequeño o un estudio, para no sacrificar demasiado espacio en la cocina. Si lo quieres en casa, aprovecha el descuento que tiene en la tienda online de AEG y aplica el código descuento 10DESCAEG en el carrito para conseguirlo con un 10% de descuento extra.

¿Por qué te lo recomendamos?

81 litros de capacidad con espacio suficiente para almacenar alimentos o bebidas sin ocupar mucho espacio.

La tecnología LowFrost reduce la formación de escarcha.

El cajón MaxiBox es ideal para almacenar bolsas grandes, piezas de carne o recipientes de mayor tamaño.

2 cajones + 1 compartimento abatible para localizar fácilmente cualquier alimento o bebida.

El congelador que mejor aprovecha el espacio

congelador vertical de libre instalación AEG

El congelador vertical de libre instalación de AEG tiene unas dimensiones de 84,4 cm de alto y 56 cm de ancho, por lo que es mucho más fácil hacerle hueco en la cocina, la despensa, un garaje o en cualquier rincón de una segunda residencia. También facilita mucho la organización, gracias al sistema OptiSpace, que aprovecha mejor el espacio interior y adapta el almacenamiento a distintos tipos de alimentos.

También puedes extraer los cajones para guardar productos de mayor tamaño o acceder fácilmente a lo que tengas en el congelador. Y la tecnología LowFrost reduce la acumulación de hielo y escarcha para no tener que descongelarlo tan a menudo.

Todos los usos que le puedes dar a este congelador de AEG

Este congelador de AEG funciona más bien como un congelador auxiliar que como uno principal, pero al mismo tiempo puede ser uno de los más útiles en casa. Viene bien si:

Haces una compra grande al mes y necesitas guardar alimentos congelados.

Practicas el batch cooking y congelas muchas raciones de comida a la semana.

Almacenas helados, hielo, bebidas o comidas preparadas en verano.

Tienes una segunda residencia, apartamento turístico o cocinas con frigoríficos pequeños.

Es una compra con mucho sentido, aún más ahora que está rebajado en la tienda online de AEG y que tiene un 10% de descuento con el código 10DESCAEG. ¡Corre a por él!

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