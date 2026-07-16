Este verano no vuelvas a limpiar la piscina a mano: Aliexpress rebaja el limpiafondos topventas
Olvídate del limpiafondos manual para siempre con este robot compacto y portátil que mantiene tu piscina impecable.
Top 10 robots limpiafondos para piscina de 2026: tecnología, autonomía y precios
Tener una piscina en casa es una auténtica maravilla durante el verano, hasta que llega el momento de limpiarla. Hojas, arena, pequeños insectos y suciedad acumulada en el fondo pueden obligarte a sacar el limpiafondos manual cada pocos días. Por suerte, ya no hace falta perder tiempo ni esforzarse demasiado para mantener el agua en perfectas condiciones.
Los robots limpiafondos inalámbricos permiten olvidarse de cables, mangueras y complicadas instalaciones, realizando la limpieza del fondo de forma completamente automática mientras tú simplemente disfrutas de un buen baño.
Ahora bien, ¿qué limpiafondos elegir? Pues el Gosvor LiteVac 800 es un producto superventas en AliExpress, así que qué mínimo que echarle un vistazo. ¡Porque además está rebajado!
Características principales
- Funcionamiento totalmente inalámbrico
- Hasta 90 minutos de autonomía
- Sistema de retorno automático al borde
- Diseño ligero de solo 3,4 kg
- Carga completa en 3 o 4 horas
Lo que has de saber del robot Gosvor LiteVac 800
El Gosvor LiteVac 800 es un robot limpiafondos inalámbrico que te ayudará a tener tu piscina limpia sin dedicar tiempo ni esfuerzo al mantenimiento diario. Su funcionamiento es muy sencillo: basta con introducirlo en el agua para que recorra automáticamente el fondo de la piscina recogiendo la suciedad acumulada.
Está especialmente diseñado para piscinas elevadas o desmontables de hasta 80 m² y un ancho máximo aproximado de 9 metros. Además, incorpora una práctica función de retorno automático que facilita su extracción una vez finalizado el trabajo. Gracias a su batería integrada, puede ofrecer hasta 90 minutos de autonomía en modo automático o 60 minutos en el modo de limpieza más potente. Y su diseño compacto y ligero, con un peso de tan solo 3,4 kg, permite manipularlo cómodamente.
¿Qué incluye la caja?
El robot viene acompañado de todo lo necesario para empezar a utilizarlo desde el primer momento:
- Robot limpiafondos Gosvor LiteVac 800
- Cargador
- Gancho de recuperación
- Dos cepillos de limpieza
- Manual de usuario
¿Qué dicen otros usuarios?
Te dejamos aquí algunas de las valoraciones que ha recibido:
- "Limpia a fondo el fondo de la piscina, incluyendo el barro y los pequeños restos de suciedad (¡y, por supuesto, los grandes también!). La batería tiene una buena duración. Y es fácil de limpiar"
- "Lo pusimos en el agua y cumple su función como aspirador de fondo"
- "Funciona perfectamente, superando las expectativas. Espero que dure mucho tiempo. ¡Gran compra!"
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