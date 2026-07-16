Crea miradas impactantes con la paleta Naked 3 de Urban Decay

Conseguir una mirada cautivadora, llena de matices y que aguante intacta durante horas es el objetivo de todo maquillador. Muchas veces, las sombras convencionales terminan perdiendo intensidad a lo largo de la jornada, acumulan pliegues en el párpado o desprenden un molesto polvillo que arruina el corrector que acabamos de aplicar. La clave para elevar tu maquillaje de ojos, ya sea para un look natural de oficina o para un acabado sofisticado de noche, es apostar por pigmentos cremosos que se difuminen con total suavidad.

Por esta razón, contar en el tocador con una selección de tonos versátiles y armónicos es la mejor inversión para transformar tu expresión. Bajo esta premisa nace la Urban Decay Naked 3 Palette, una de las paletas más icónicas del mundo del maquillaje gracias a su gama de colores inspirada en los románticos atardeceres de California. Está disponible en Druni, y lo mejor es que tiene un descuento del 40%.

¿Qué variedad de acabados ofrece esta paleta?

Mates ultra suaves: sombras de transición y de profundidad con texturas sedosas que se funden de manera impecable sobre el párpado móvil. Metálicos relucientes y perlados: tonos cargados de reflejos diseñados para captar la luz del sol, perfectos para dar toques de brillo tridimensional en el centro del ojo. Un ahumado con personalidad: incluye un profundo color negro mate enriquecido con micropurpurina rosada, ideal para estructurar la mirada y conseguir delineados de gran impacto.

Fórmula extra cremosa de alta pigmentación y sin caídas

Urban Decay Naked 3 Palette Druni

La verdadera diferencia de la Naked 3 Palette de Urban Decay frente a otras opciones del mercado reside en la exclusiva calidad de sus componentes. Su fórmula destaca por ser sumamente cremosa y compacta; esto no solo facilita difuminar las sombras y evita por completo que el pigmento caiga sobre la ojera durante la aplicación. Gracias a su alta concentración de color, basta una mínima cantidad en el pincel para lograr una cobertura intensa y homogénea.

La paleta incluye un estuche resistente de diseño vanguardista y un pincel doble de fibras veganas totalmente libre de crueldad animal. Sus 12 tonalidades que transitan por los rosas neutros, los tonos champán y los dorados rosáceos combinan a la perfección con cualquier tono de piel y de ojos, convirtiéndose en un básico atemporal para quienes buscan tanto una belleza sutil para el día a día como un look festivo deslumbrante.

Cómo maquillar tus ojos paso a paso con la Naked 3

Lograr un degradado profesional y limpio es facilísimo si sigues el orden adecuado y pones en práctica algunos trucos de experto. Sigue estos pasos:

Aplica las sombras en el párpado: utiliza el lado plano del pincel doble incluido en el estuche para depositar la sombra sobre el párpado móvil, logrando así la máxima intensidad de color. Aporta profundidad a la cuenca: cambia al extremo de punta redonda de la brocha y aplica un tono mate intermedio en la cuenca del ojo mediante movimientos de vaivén para enmarcar la mirada. Ilumina los puntos estratégicos: toma una sombra clara y satinada con la yema del dedo y presiónala suavemente justo debajo del arco de la ceja y en el lagrimal para abrir la mirada. Consigue un efecto larga duración: aplica una gota de prebase de ojos antes de maquillar para potenciar el color y evitar que los pliegues aparezcan con el paso de las horas. Un tip extra de fijación: humedece tu pincel con un chorrito de spray fijador de maquillaje antes de tomar los tonos metálicos, lograrás un acabado metalizado líquido ultra brillante y a prueba de todo.

Da vida a tu mirada con los emblemáticos tonos de Urban Decay y aprovecha el descuento del 40% en Druni.

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