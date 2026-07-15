El ventilador sin aspas que refresca en verano y calienta en invierno, rebajado en Leroy Merlín

Cuando aprieta el calor, tener un ventilador cerca es casi imprescindible. Sin embargo, muchos modelos ocupan demasiado espacio, hacen bastante ruido o solo sirven para refrescar durante unos pocos meses al año. Esas son precisamente las razones por las que los ventiladores sin aspas se han convertido en una de las opciones más cómodas y seguras para el hogar.

En concreto, este modelo de Britec no solo refresca en verano, sino que también incorpora función de calor, conectividad WiFi y un diseño elegante que encaja prácticamente en cualquier estancia. ¡Y Leroy Merlín lo tiene ahora rebajado en su web!

Puntos clave del ventilador Britec Air Heat 3

Diseño sin aspas

Función ventilador y calor en un mismo dispositivo

Conectividad WiFi

Oscilación automática

Temporizador de hasta 12 horas

Funcionamiento silencioso

Luz LED integrada

Los detalles del ventilador sin aspas Britec

Britec Air Heat 3 Britec

El Britec Air Heat 3 es un ventilador sin aspas que podrás utilizar todo el año. Además de refrescar el ambiente, incorpora función de calor, lo que lo convierte en un aparato muy práctico para utilizar en diferentes estaciones. Gracias a sus 10 niveles de velocidad, es posible ajustar el flujo de aire según las necesidades de cada momento. Y su diseño compacto y moderno permite colocarlo fácilmente sobre un escritorio, una mesita auxiliar o cualquier rincón del salón o dormitorio.

Uno de sus puntos fuertes es la conectividad WiFi, que permite controlarlo desde el móvil mediante una aplicación, incluso cuando no estás en casa. También incluye un mando a distancia para manejarlo cómodamente. Por otro lado, su sistema de oscilación ayuda a repartir mejor el aire por la estancia, y el temporizador programable de hasta 12 horas permite olvidarse de apagarlo manualmente.

¿Verdad que es de lo más completo? Pues Leroy Merlín lo tiene rebajado en su web, así que no esperes más tiempo para comprarlo!

Preguntas frecuentes

¿Es complicado configurarlo con el móvil?

No. La conexión mediante WiFi está pensada para que puedas manejarlo desde una aplicación de forma sencilla una vez configurado.

¿Ocupa mucho espacio?

Sus dimensiones compactas (25 x 44,5 x 25 cm) permiten colocarlo sobre una mesa, un mueble auxiliar o un escritorio sin problemas.

¿Hace mucho ruido por la noche?

No, está diseñado para ofrecer un funcionamiento silencioso, por lo que resulta adecuado para dormitorios o zonas de trabajo.

¿Se puede dejar programado para que se apague solo?

Sí, cuenta con un temporizador de hasta 12 horas que permite programar el apagado automático.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.