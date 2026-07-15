Ligero, preciso y con GPS mejorado: así es el Watch GT Runner 2

Empezar a correr es fácil, lo difícil es no dejarlo a las tres semanas. Ahí es donde entra en juego llevar algo en la muñeca que te diga si vas bien, si te estás pasando de ritmo o si necesitas un día de descanso antes de lesionarte. HUAWEI ha creado el Watch GT Runner 2 pensando exactamente en ese problema: un reloj deportivo que no se limita a contar pasos, sino que analiza tu carrera casi como lo haría un entrenador. Ahora mismo, comprándolo en HUAWEI puedes llevártelo con 100 euros de descuento.

Lo más destacado del Huawei Watch GT Runner 2

Cuerpo en titanio aeroespacial: apenas 34,5 gramos de peso, capaz de resistir golpes sin cargar la muñeca durante los entrenamientos largos.

apenas 34,5 gramos de peso, capaz de resistir golpes sin cargar la muñeca durante los entrenamientos largos. Antena GPS flotante en 3D: su tecnología XDR eleva un 20% la precisión de localización, incluso corriendo entre bloques de edificios.

su tecnología XDR eleva un 20% la precisión de localización, incluso corriendo entre bloques de edificios. Asistente de Maratón: calcula estrategias de ritmo a medida y recuerda cuándo reponer energía para que no llegues sin fuerzas al final.

calcula estrategias de ritmo a medida y recuerda cuándo reponer energía para que no llegues sin fuerzas al final. Sistema de salud TruSense: mide ECG, pulsaciones y variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) para vigilar de cerca cómo se recupera tu cuerpo.

mide ECG, pulsaciones y variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) para vigilar de cerca cómo se recupera tu cuerpo. Hasta 14 días de batería: dos semanas sin pasar por el cargador, o 32 horas seguidas usando el GPS de forma continua.

¿Por qué este smartwatch destaca sobre el resto?

Huawei Watch GT Runner 2 Huawei

Lo que distingue al GT Runner 2 en un mercado lleno de relojes deportivos es que no está pensado como un accesorio que además mide pasos, sino como una ayuda en el rendimiento. El titanio del cuerpo y el cristal Kunlun de segunda generación son los responsables de que pese un tercio menos que un modelo en acero, algo que se nota especialmente después de varios kilómetros.

Su verdadero punto fuerte, sin embargo, está por dentro. La NPU renovada impulsa el sistema TruSense, que ofrece datos de salud con un nivel de fiabilidad que hasta ahora solo se conseguía con bandas de pecho. Detecta señales de sobreentrenamiento a través de la VFC y añade mapas sin conexión para descubrir rutas nuevas sin depender del móvil.

Preguntas habituales

¿Molesta al dormir con él puesto?

Nada. Con solo 10,7 mm de grosor y un peso mínimo, pasa desapercibido durante la noche, lo que hace que el seguimiento del sueño sea muy preciso.

¿Puedo responder llamadas desde el reloj?

Sí, admite llamadas por Bluetooth y muestra notificaciones y mensajes en pantalla, así que el móvil puede quedarse guardado mientras corres.

¿Funciona bien con iPhone?

Sin problema. Es totalmente compatible con iOS y Android, sin renunciar a ninguna función de entrenamiento o salud.

¿Aguanta lluvia intensa y sudor?

Sí, está pensado para condiciones exigentes y su pantalla táctil responde con precisión incluso con los dedos mojados.

Para quien de verdad quiere tomarse en serio sus carreras este año, el HUAWEI Watch GT Runner 2 es una muy buena inversión.

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