La bolsa deportiva Nike perfecta para el gimnasio y tus escapadas está rebajada

Ir al gimnasio, entrenar después del trabajo o preparar una escapada de fin de semana suele implicar llevar zapatillas, ropa de recambio, accesorios y objetos personales. El problema es que muchas bolsas deportivas terminan convirtiéndose en un auténtico caos.

La Nike Utility Power 2.0 está diseñada para mantener todo perfectamente organizado. Compacta por fuera, pero con un interior muy bien aprovechado, es una opción ideal para quienes buscan comodidad, resistencia y un diseño deportivo para el día a día. ¡Y tiene un 30% de descuento en Nike!

Ventajas de la bolsa Nike Utiliy Power 2.0

Capacidad de 31 litros

Numerosos bolsillos exteriores

Funda interior organizadora

Sistema de ventilación integrado

Correa para el hombro desmontable

Así es la Nike Utiliy Power 2.0

Nike Utility Power 2.0 Nike

La Nike Utility Power 2.0 es una bolsa deportiva compacta y versátil con una capacidad de 31 litros, ideal para ti si quieres una bolsa para ti tanto al gimnasio como para llevártela en tus desplazamientos diarios o pequeños viajes.

Su amplio compartimento principal ofrece espacio suficiente para guardar zapatillas, ropa deportiva y otros accesorios, y los numerosos bolsillos exteriores facilitan mantener organizados objetos como las llaves, el móvil o la cartera. En el interior incorpora una funda adicional que aporta un extra de organización y permite separar determinados objetos del resto del equipaje. Además, cuenta con un sistema de ventilación integrado que favorece la circulación del aire en el interior.

Está fabricada con poliéster de alta resistencia elaborado a partir de materiales reciclados, siguiendo el compromiso de Nike por reducir el impacto medioambiental de sus productos. Asimismo, tiene un diseño compacto y una correa extraíble para el hombro, dos cosas a tener en cuenta. Igual que la rebaja que tiene hoy en web, algo de lo que no podemos olvidarnos. ¡Vale un 30% menos!

Preguntas frecuentes

¿Es suficiente para llevar todo lo necesario al gimnasio?

Sus 31 litros permiten transportar cómodamente zapatillas, ropa deportiva, una toalla, accesorios y otros objetos personales.

¿La correa del hombro se puede quitar?

La bolsa incorpora una correa extraíble que permite utilizarla tanto colgada al hombro como mediante sus asas de transporte.

¿Es fácil mantenerla limpia?

Sí. Nike recomienda limpiar únicamente las manchas con un paño húmedo para conservar el material en buen estado durante más tiempo.

¿Ocupa mucho espacio cuando está guardada?

No. Sus dimensiones de 48 x 23 x 23 centímetros hacen de ella una bolsa compacta y fácil de almacenar cuando no está en uso.

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