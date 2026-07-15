Aprovecha mejor los sérums y cremas que utilizas con este limpiador facial inteligente
Te ofrece limpieza profunda y masaje facial en un solo dispositivo.
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Por mucho que inviertas en sérums y cremas, si la piel no está correctamente limpia, es difícil aprovechar al máximo sus beneficios. Además, los restos de maquillaje, protector solar y exceso de grasa pueden obstruir los poros y favorecer la aparición de imperfecciones.
Por eso, dispositivos como el FOREO LUNA™ 4 mini han revolucionado las rutinas de cuidado facial. Este limpiador inteligente elimina las impurezas en profundidad, masajea la piel y mejora la absorción de los cosméticos en apenas unos segundos.
Como nos parece un dispositivo muy útil en cualquier rutina de skincare, hemos pensado en darte una pequeña ayuda para que puedas hacerte con él y probarlo. Así que aplica el cupón FOREOCARE a la hora de hacer la compra y consigue un 35% de descuento.
Beneficios para la piel
- Limpia los poros en profundidad
- Elimina restos de maquillaje y protector solar
- Mejora la luminosidad del rostro
- Favorece la absorción de los productos cosméticos
- Ayuda a reducir la aparición de imperfecciones
- Estimula la microcirculación facial
- Proporciona una exfoliación muy suave
Lo que has de saber del limpiador facial FOREO LUNA™ 4 mini
El FOREO LUNA™ 4 mini es un dispositivo inteligente de limpieza facial creado para limpiar la piel de forma mucho más eficaz y delicada que la limpieza manual tradicional. Su tecnología combina pulsaciones T-Sonic™ con suaves filamentos de silicona médica para eliminar impurezas, restos de maquillaje y exceso de grasa sin irritar la piel. Además, ayuda a exfoliar suavemente las células muertas y favorece el drenaje linfático y la microcirculación facial.
El cabezal cuenta con dos zonas de limpieza adaptadas a diferentes necesidades del rostro y ofrece hasta 12 niveles de intensidad para personalizar la experiencia según el tipo de piel. También incorpora el modo Glow Boost, un programa de limpieza rápida de apenas 30 segundos ideal para conseguir un aspecto más fresco y luminoso cuando dispones de poco tiempo.
Gracias a su diseño resistente al agua, su batería de larga duración y la ausencia de recambios, se convierte en un dispositivo práctico y duradero para cualquier rutina de cuidado facial. Y con nuestro código promocional FOREOCARE podrás conseguirlo con un 35% de descuento.
¿Para quién es ideal?
- Personas que siguen una rutina de skincare diaria
- Usuarios con piel mixta, grasa o con tendencia a las imperfecciones
- Quienes utilizan maquillaje o protector solar todos los días
- Personas con poco tiempo para su rutina facial
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