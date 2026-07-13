Con esta smart TV OLED LG de 83 pulgadas te puedes montar un auténtico cine en casa y ahorrarte más de 3000 €

Has empezado a ver el Mundial y te has dado cuenta de algo: a tu tele ya le pesan los años. Ya que te pones a mirar modelos, estás buscando opciones que sean buenas de verdad y te estás planteando dar el salto a un panel OLED. ¿Quieres hacerlo bien? Pues mira la Smart TV LG OLED evo AI G5. Es una de las mejores de su gama, con 83 pulgadas, 4K, chip con IA que mejora de verdad el contenido y, lo mejor de todo, un descuento exclusivo con el que te la llevas por 3450 € menos.

La futura reina de tu salón está de oferta y te la puedes llevar con un descuento extra del 10% si usas el cupón LGMEDIASET10. Si eres exigente con la imagen y el sonido, te va a enamorar.

Por qué te la recomendamos

El panel OLED se nota, ninguna otra tele ofrece unos tonos negros y blancos iguales a los de esta.

Su procesador con IA mejora el rendimiento de todo el televisor, tanto su sistema operativo como sus apps, la imagen y el sonido.

Tiene actualizaciones gratis garantizadas durante al menos 5 años en los que añadirá más y más funciones.

Su diseño ultrafino va genial en cualquier salón y, con 83 pulgadas, tienes pantalla para perderte en ella.

Smart TV LG OLED evo AI G5

Smart TV LG OLED evo AI G5 LG

Dicen que hay cosas que deben verse para entenderse, y con la Smart TV LG OLED evo AI G5 pasa exactamente eso. Cuando te sientas frente a ella entiendes eso de los negros y los blancos puros. No hay nada parecido a lo que ofrece su panel ahora mismo en el mercado, aunque el riesgo de burn-in a muy largo plazo es real (pero también evitable con cierto cuidado). Se ve de maravilla, suena sorprendentemente bien sin necesidad de barras de sonido y, sobre todo, su chip hace "brujería". La IA mejora la calidad de todo, incluso series o contenidos previos a la era HD. Da muy buenos resultados y, después, ese enorme tamaño hace que te metas de lleno en todo lo que te muestra, sea un juego, una película, una serie, un partido o un documental.

Si tienes un salón con una buena distancia entre el sofá y donde va la TV y quieres algo de calidad, ni te lo plantees. La LG OLED evo AI G5 es un salto brutal de calidad y sus 83 pulgadas son lo más parecido que vas a tener a un cine en casa.

¿Qué dicen los usuarios de esta TV?

Teniendo más de 17.600 reseñas y una valoración de 4,9 sobre 5, te puedes imaginar qué dicen de ella. Todo el que la ha comprado está encantado por su calidad de imagen y lo fina que es. Puedes ver algunas reseñas que hemos recopilado para comprobarlo:

"La TV es brutal! Mi salón es muy luminoso y siempre me había quedado con ganas de tener una OLED. Con la G5 ya no hay problema."

"Los negros son negros de verdad, como reza en su publicidad. El procesador α11 hace magia con el upscaling, hasta contenido normalito se ve sorprendentemente bien."

"No tengo palabras para describir la calidad de imagen sin igual. El negro es intenso y los colores vibrantes, la luminosidad y el brillo espectacular. Sin duda la recomiendo al 100%."

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