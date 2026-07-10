5 recetas para comer sano sin sacrificar el sabor y tus texturas favoritas

Las freidoras de aire han pasado de ser una simple novedad en la cocina a convertirse en un elemento indispensable en cualquier hogar. Lo que empezó como un experimento para sustituir a las freidoras llenas de grasa es hoy la herramienta favorita de quienes buscan comer de forma más saludable, ahorrando tiempo y evitando llenar la casa de olores molestos. Contar con un dispositivo eficiente es clave si quieres preparar platos crujientes utilizando apenas una cucharada de aceite, sobre todo si cocinas para toda la familia o te encanta organizar cenas con amigos. En este sentido, la freidora de aire Origial FRYFIT destaca como una de las opciones más interesantes del mercado, especialmente ahora que cuenta con una rebaja del 41% en PcComponentes.

Ventajas de la freidora de aire Origial FRYFIT 8L

Capacidad de 8 litros : perfecta para cocinar grandes volúmenes y raciones familiares en una única tanda.

: perfecta para cocinar grandes volúmenes y raciones familiares en una única tanda. 1700 W de potencia : garantiza un precalentamiento inmediato y una transmisión de calor constante.

: garantiza un precalentamiento inmediato y una transmisión de calor constante. Flujo de aire circular 360º : consigue texturas muy crujientes en el exterior manteniendo la jugosidad interna.

: consigue texturas muy crujientes en el exterior manteniendo la jugosidad interna. 8 modos automáticos : perfiles configurados de fábrica para cocinar diferentes ingredientes tocando un solo botón.

: perfiles configurados de fábrica para cocinar diferentes ingredientes tocando un solo botón. Panel táctil digital LED : una interfaz moderna, limpia y sumamente cómoda de programar.

: una interfaz moderna, limpia y sumamente cómoda de programar. Cubeta antiadherente desmontable : revestimiento de alta calidad que evita que la comida se pegue y se lava en segundos.

: revestimiento de alta calidad que evita que la comida se pegue y se lava en segundos. Acabado en acero inoxidable y negro: una combinación elegante, duradera y de aspecto premium para la encimera.

Así es la freidora de aire Origial FRYFIT

Origial FRYFIT Origial

El punto fuerte de la Origial FRYFIT es, sin duda, su generoso espacio. Gracias a su cubeta de 8 litros, te olvidas de tener que preparar la comida por turnos. Su motor de 1700 W trabaja con un sistema de convección de alta velocidad que distribuye el calor de forma homogénea, logrando un dorado uniforme sin necesidad de inundar los alimentos en aceite.

Su pantalla digital simplifica cualquier tarea. Solo tienes que introducir los ingredientes, seleccionar el menú correspondiente o ajustar de forma manual los grados (en un rango de 80ºC a 200ºC) y el tiempo gracias a su temporizador integrado de hasta una hora. La máquina se encarga del resto mientras tú te dedicas a otra cosa.

5 recetas fáciles para estrenar tu Origial FRYFIT 8L

Alitas de pollo crujientes al ajillo : Adoba las alitas con ajo en polvo, perejil y una pizca de sal. Cocínalas a 195°C durante 20 minutos, moviendo el cesto a mitad de cocción para conseguir una piel crujiente estilo restaurante.

: Adoba las alitas con ajo en polvo, perejil y una pizca de sal. Cocínalas a 195°C durante 20 minutos, moviendo el cesto a mitad de cocción para conseguir una piel crujiente estilo restaurante. Patatas gajo provenzales : Corta las patatas con su piel en forma de gajos, añade una cucharadita de aceite de oliva, pimentón y hierbas provenzales. Programa 25 minutos a 180°C y aprovecha los 8 litros de espacio para que queden bien estiradas.

: Corta las patatas con su piel en forma de gajos, añade una cucharadita de aceite de oliva, pimentón y hierbas provenzales. Programa 25 minutos a 180°C y aprovecha los 8 litros de espacio para que queden bien estiradas. Salmón con costra de mostaza y miel : Coloca los lomos de salmón en la cubeta y píntalos con una mezcla de mostaza antigua y miel. En solo 10 minutos a 180°C tendrás un pescado jugoso por dentro y caramelizado por fuera.

: Coloca los lomos de salmón en la cubeta y píntalos con una mezcla de mostaza antigua y miel. En solo 10 minutos a 180°C tendrás un pescado jugoso por dentro y caramelizado por fuera. Chips de verduras variadas : Corta calabacín, berenjena y zanahoria en rodajas muy finas. Pásalas por la freidora a 160°C durante 15 minutos para deshidratarlas y lograr un aperitivo saludable y crujiente.

: Corta calabacín, berenjena y zanahoria en rodajas muy finas. Pásalas por la freidora a 160°C durante 15 minutos para deshidratarlas y lograr un aperitivo saludable y crujiente. Bizcocho casero esponjoso: Introduce un molde apto con tu masa clásica de yogur en el amplio cesto. Hornea a 160°C durante unos 30 minutos; el flujo de aire 360º hará que suba de forma uniforme sin resecarse.

No es casualidad que estos dispositivos se hayan ganado un hueco fijo en nuestros hogares. Con la Origial FRYFIT descubrirás una forma mucho más cómoda, limpia y rápida de cocinar tus menús diarios durante todo el año, una inversión ahora que disfruta de un descuento del 41% en PcComponentes.

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