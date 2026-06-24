Consigue un efecto de piel rociada y un maquillaje impecable con esta prebase

Un rostro radiante, fresco y con ese aspecto saludable de piel descansada es el deseo de quienes buscan un maquillaje perfecto y duradero. Conseguir ese efecto luminoso sin sobrecargar el rostro no siempre es sencillo, pero el uso de una buena prebase cambia por completo el resultado final. La preparación de la tez es el paso más importante para que los productos posteriores se asienten de forma homogénea y no pierdan intensidad con el paso de las horas.

Para lograrlo, la firma de alta cosmética presenta Dr Irena Eris Silky Shine Illuminating Primer, una prebase iluminadora con una fórmula ultraligera que aporta un efecto de piel «rociada» instantáneo. Actualmente se encuentra disponible, y puedes adquirirlo con un descuento del 46% en Druni.

Motivos para incorporar esta prebase iluminadora a tu rutina

Efecto multidimensional de reflexión: los pigmentos de su fórmula producen un alisamiento óptico inmediato, garantizando que la prebase deje la tez completamente impecable y disimule las pequeñas imperfecciones. Hidratación superior al ácido hialurónico: la combinación de emolientes y ácido gamma-poliglutámico ofrece una hidratación 5 veces superior, lo que proporciona una piel elástica y cómoda durante todo el día. Fórmula ultraligera y adaptable: su textura fluida se funde perfectamente con cualquier tipo de base de maquillaje, evitando la sensación de pesadez y permitiendo que la piel respire de manera natural. Acabado de piel rociada duradero: consigue mantener el maquillaje fresco, luminoso y con un aspecto fresco por mucho más tiempo, impidiendo que el producto se cuartee o pierda su luz original. Cuidado y mejora del cutis: además de actuar como un producto estético, sus componentes trabajan activamente para mejorar la textura de la piel con cada aplicación.

Consigue una tez impecable y radiante en pocos segundos

Dr Irena Eris Silky Shine Illuminating Primer

El primer Silky Shine Illuminating de Dr Irena Eris destaca por su capacidad de fusionar el cuidado de la piel con los beneficios del mejor maquillaje profesional. Al aplicarlo, los pigmentos reflejan la luz de manera sutil, eliminando los signos de cansancio sin dejar brillos indeseados ni residuos grasos en el rostro.

Por otro lado, el ácido gamma-poliglutámico actúa como un potente escudo protector contra la deshidratación. Esto significa que, incluso en ambientes secos o durante jornadas prolongadas, el rostro mantiene su jugosidad natural, haciendo que la base aplicada encima luzca suave, uniforme y recién colocada.

Cómo aplicar la prebase para un acabado profesional

Lograr un cutis lleno de luz y preparado para resistir todo el día es un proceso sencillo si se siguen las recomendaciones de los expertos. Sigue estos pasos para maximizar sus resultados:

Limpia e hidrata tu rostro con tu rutina de cuidado diario habitual antes de comenzar con el maquillaje. Dosifica una pequeña cantidad de producto en la yema de los dedos o en una brocha suave. Extiende la prebase de forma uniforme desde el centro del rostro hacia el exterior, prestando especial atención a las zonas que buscas iluminar. Deja que el producto se asiente durante un minuto para que se fusione completamente con la piel. Aplica tu base de maquillaje favorita o, si prefieres un look natural, déjala sola para un efecto de brillo saludable.

Aprovecha la oportunidad de transformar tu rutina de belleza y luce un rostro radiante añadiendo este producto esencial a tu neceser.

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