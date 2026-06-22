Los mejores hoteles para viajar este verano: ciudad, playa o montaña en oferta con este código descuento

Escápate este verano a uno de los más de 80 hoteles de Sercotel en 56 destinos con todas las comodidades y servicios incluidos. ¡Aplica el cupón ELESPANOL5!

Si todavía no has elegido a dónde viajar durante el verano de 2026, ahora puedes aprovechar las ofertas de Sercotel Hoteles para relajarte frente al mar, descubrir una ciudad nueva, disfrutar de la gastronomía local o hacer una escapada cultural. Sea cual sea el plan y el destino, puedes elegir entre sus más de 80 hoteles repartidos por España y Andorra. Además, con el cupón ELESPANOL5 te puedes ahorrar un 5% extra en tu próxima reserva. ¡Aprovéchalo!

Sercotel Sevilla Don Luciano

En pleno corazón de Sevilla, el Sercotel Sevilla Don Luciano es el alojamiento perfecto para descubrir la ciudad a tu aire. Este hotel, de nueva construcción, de 4 estrellas presume de tener un diseño moderno, con espacios amplios y luminosos que conviven en una ciudad con mucha personalidad. Cuenta con 116 habitacionescómodas —algunas con terraza y vistas a la ciudad—, gimnasio, piscina exterior en la azotea y una ubicación privilegiada para llegar caminando en pocos minutos a la Catedral de Sevilla o a la zona comercial de la calle Tetuán y Sierpes.

Ubicación : Sevilla. A 900 metros de la Giralda.

: Sevilla. A 900 metros de la Giralda. Servicios destacados : gimnasio, desayuno buffet, bar terraza, piscina exterior, solárium, restaurante y recepción 24 horas.

: gimnasio, desayuno buffet, bar terraza, piscina exterior, solárium, restaurante y recepción 24 horas. Precio: desde 97€ / noche.

Sercotel HMO Martina

Continuamos en el sur con el Sercotel HMO Martina, situado en la Avenida de la Constitución de Granada, para descubrir la ciudad con la máxima comodidad. Es un alojamiento moderno a pocos minutos del centro histórico, con vistas increíbles a Sierra Nevada y habitaciones totalmente equipadas para disfrutar de unas vacaciones de relax. También con piscina climatizada y una terraza con vistas únicas para disfrutar de Granada desde las alturas.

Ubicación : Granada. A 600 metros de la Plaza de Toros de Granada.

: Granada. A 600 metros de la Plaza de Toros de Granada. Servicios destacados : desayuno buffet, bar terraza, cafetería, restaurante, piscina climatizada, gimnasio, parking y recepción 24h.

: desayuno buffet, bar terraza, cafetería, restaurante, piscina climatizada, gimnasio, parking y recepción 24h. Precio: desde 59€ / noche.

Sercotel Sorolla Palace

El Sercotel Sorolla Palace es un hotel de 4 estrellas en Valencia muy bueno para vacaciones, si no quieres una ubicación céntrica, y también para viajes de negocios. Está ubicado frente al Palacio de Congresos, con habitaciones amplias y luminosas —algunas de hasta 50 m²— con detalles como carta de almohadas, diseño insonorizado y opciones con zona de estar independiente en categorías superiores. Además, con una oferta de servicios muy completa, piscina exterior, piscina climatizada y es pet-friendly, lo que facilita las vacaciones con mascotas.

Ubicación : Valencia. A 6,3 km de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

: Valencia. A 6,3 km de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Servicios destacados : parking, piscina climatizada, desayuno buffet, recepción 24 horas, cafetería, bar, gimnasio y piscina exterior.

: parking, piscina climatizada, desayuno buffet, recepción 24 horas, cafetería, bar, gimnasio y piscina exterior. Precio: desde 86€ / noche.

Sercotel Rosellón

El Sercotel Rosellón tiene una ubicación privilegiada en la Ciudad Condal. Está ubicado en pleno Eixample, a un par de minutos a pie de la Sagrada Familia. De hecho, tiene vistas brutales desde su terraza 360º. En cuanto a las habitaciones, tienen distintas categorías: compactas y silenciosas con vistas a patios interiores o estancias de mayor categoría con vistas a la Sagrada Familia, algunas incluso con baño con hidromasaje o zona de estar.

Ubicación : Barcelona. A 250 metros de la Sagrada Familia.

: Barcelona. A 250 metros de la Sagrada Familia. Servicios destacados : desayuno buffet, terraza para eventos, bar, restaurante, recepción 24 horas, consigna de equipaje y parking.

: desayuno buffet, terraza para eventos, bar, restaurante, recepción 24 horas, consigna de equipaje y parking. Precio: desde 146€ / noche.

Sercotel Barcelona El Prat

El Sercotel Barcelona El Prat es uno de los mejores hoteles para este verano si quieres alojarte cerca del aeropuerto de Barcelona, con habitaciones modernas, prácticas y adaptadas a distintos perfiles (estancias en pareja o en familia). Además, está muy bien conectado con el centro de Barcelona y con la playa, así que es un buen alojamiento si estás pensando visitar varios lugares cerca de la capital.

Ubicación : El Prat de Llobregat. A 2,6 km del Espacio Natural del Delta del Llobregat.

: El Prat de Llobregat. A 2,6 km del Espacio Natural del Delta del Llobregat. Servicios destacados : parking, piscina exterior, restaurante, terraza, recepción 24 horas, gimnasio, salas de reuniones y mascotas.

: parking, piscina exterior, restaurante, terraza, recepción 24 horas, gimnasio, salas de reuniones y mascotas. Precio: desde 104€ / noche.

Sercotel Playa Canteras

Si este verano quieres escaparte a una isla, el Sercotel Playa Canteras está en un lugar inmejorable en Las Palmas de Gran Canaria. Si tus vacaciones soñadas son frente al mar, este hotel de 4 estrellas está en primera línea de playa. Además, cuenta con un diseño renovado, luminoso y una piscina exterior con zona de solárium frente al mar.

Ubicación : Las Palmas de Gran Canaria. En primera línea de la Playa de Las Canteras.

: Las Palmas de Gran Canaria. En primera línea de la Playa de Las Canteras. Servicios destacados : desayuno buffet, restaurante, piscina exterior, bar, recepción 24 horas, gimnasio, tumbonas, mascotas y solárium.

: desayuno buffet, restaurante, piscina exterior, bar, recepción 24 horas, gimnasio, tumbonas, mascotas y solárium. Precio: desde 63€ / noche.

Sercotel Cruz del Mar

A pie de playa en Chipiona (Cádiz), el Sercotel Cruz del Mar te conecta directamente con el Atlántico. De sus 68 habitaciones, la mayoría tiene terraza y vistas al mar, con un ambiente bastante relajado y piscina ubicada en la azotea. Si buscas un destino de playa para desconectar, muy cerca de la playa y del centro, este alojamiento de 4 estrellas es perfecto.

Ubicación : Chipiona. A 350 metros del Castillo de Chipiona.

: Chipiona. A 350 metros del Castillo de Chipiona. Servicios destacados : desayuno buffet, piscina exterior en la azotea, parking, gimnasio, solárium, acceso a la playa, mascotas y recepción 24h.

: desayuno buffet, piscina exterior en la azotea, parking, gimnasio, solárium, acceso a la playa, mascotas y recepción 24h. Precio: desde 51€ / noche.

Sercotel Delfos Andorra

Si en verano eres de huir del calor y buscas fresquito, el Sercotel Delfos Andorra es estupendo, muy cerca del centro termal de Caldea y a pocos metros de la Avenida Carlemany. Este hotel de 4 estrellas está ubicado en Escaldes-Engordany y cuenta con 174 habitaciones distribuidas en varias categorías —dobles, triples, cuádruples y familiares—, la mayoría con vistas a la ciudad o a la montaña.

Ubicación : Andorra. A 50 metros de la Avenida Carlemany y a pocos pasos de Caldea.

: Andorra. A 50 metros de la Avenida Carlemany y a pocos pasos de Caldea. Servicios destacados : desayuno buffet, restaurante, recepción 24 horas, parking, venta de entradas, sala de reuniones y zona infantil.

: desayuno buffet, restaurante, recepción 24 horas, parking, venta de entradas, sala de reuniones y zona infantil. Precio: desde 41€ / noche.

Sercotel Kalma Sitges

En primera línea del Paseo de la Ribera y frente al Mediterráneo, el Sercotel Kalma Sitges es un hotel de 4 estrellas de contrastes. Por fuera, un edificio histórico y, por dentro, un interior moderno completamente renovado. Cuenta con 46 habitaciones, muchas de ellas con balcón o vistas al mar, equipadas con carta de almohadas, minibar, aire acondicionado y decoración inspirada en los tonos marinos de la costa de Sitges.

Ubicación : Sitges. En primera línea del Paseo de la Ribera.

: Sitges. En primera línea del Paseo de la Ribera. Servicios destacados : restaurante con sabores mediterráneos, piscina exterior frente al mar, parking, recepción 24 horas, solárium, acceso a la playa y es pet-friendly.

: restaurante con sabores mediterráneos, piscina exterior frente al mar, parking, recepción 24 horas, solárium, acceso a la playa y es pet-friendly. Precio: desde 79€ / noche.

Sercotel Ayala

Por último, en pleno centro de Bilbao y a solo unos minutos del Casco Viejo, se encuentra el Sercotel Ayala. Es un hotel de 4 estrellas con un diseño contemporáneo, todo lo que necesitas para descubrir la ciudad y 61 habitaciones distribuidas entre categorías individuales, dobles, superiores y Junior Suites de hasta 38 m². Admite mascotas y cuenta con espacios adaptados.

Ubicación : Bilbao. A 1,2 km del Museo Guggenheim.

: Bilbao. A 1,2 km del Museo Guggenheim. Servicios destacados : recepción 24 horas, desayuno buffet, mascotas, sala de lectura y carta de almohadas.

: recepción 24 horas, desayuno buffet, mascotas, sala de lectura y carta de almohadas. Precio: desde 84 € / noche.

¿Prefieres viajar al sur para disfrutar de la playa, escaparte a una isla, buscar fresquito en el norte o irte a Andorra? En Sercotel podrás elegir entre más de 80 hoteles en 56 destinos para todos los gustos y formas de viajar, ahora con ofertas y con un 5% de descuento extra con el cupónELESPANOL5. ¡No dejes para mañana lo que puedas viajar hoy!

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