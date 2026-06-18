El plegable barato que le planta cara al Samsung Z Flip: con IA, diseño premium y un precio mucho más bajo

¿Te llaman la atención los smartphonesplegables? En ese caso, seguro que le has echado el ojo al Samsung Z Flip, que lleva unos años siendo la referencia en este sentido. Pero lo que quizá no sabes es que hay una alternativa low cost al Z Flip con muy buenas prestaciones, cifras y un precio más bajo.

Es el Motorola Razr 50 5G, un móvil que lo hace todo bien y que es un plegable accesible. Tanto que PcComponentes lo acaba de rebajar a menos de 470€ (costaba casi 800€) y ha alcanzado su precio mínimo histórico en la web. ¡Corre a por él para este verano!

Lo más destacado de este smartphone Motorola

Pantalla principal pOLED de 6,9" con 120 Hz y HDR10+ para una experiencia fluida.

Pantalla externa funcional de 3,6" para responder mensajes, ver notificaciones o usar apps sin abrir el móvil.

Cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, ideal para fotos en movimiento y con poca luz.

Batería de 4200 mAh con carga rápida TurboPower + carga inalámbrica.

Un plegable potente, con pantalla doble y buena experiencia de uso

Motorola Razr 50.jpg

El Motorola Razr 50 5G es un smartphone original que viene bien si no te gustan los móviles grandes o quieres que quepan en cualquier bolso o bolsillo. De hecho, el formato plegable es una manera sencilla de reducir el tamaño exterior sin renunciar a las ventajas de tener una pantalla grande cuando lo necesitas (6,9 pulgadas).

A pesar de su precio, la experiencia se acerca mucho a la de un smartphone premium, sobre todo gracias a su procesador MediaTek 7300X y a sus 8 GB de RAM para un rendimiento muy estable incluso en tareas cotidianas.

¿Merece la pena comprar el Motorola Razr 50 5G?

Si estás buscando valoraciones del Motorola Razr 50 5G, esto es lo que dicen los usuarios que ya lo han probado en sus reseñas de PcComponentes. Tiene una valoración de 4.4/5 estrellas.

"Tamaño muy agradable a la hora de manejarlo y mejor cámara de lo esperado. Para ser 50 mpx, las lentes hacen muy bien las fotos".

"La batería dura muchísimo, incluso viendo vídeos, y la mayoría se cargan rápidamente. La calidad de la pantalla Corning® Gorilla® Glass Victus es perfecta, e incluye protección contra arañazos".

"Cuenta con 256 GB de almacenamiento, además de sus 8 GB de RAM, sin mencionar todas sus funciones que facilitan el día a día. Sin duda, vale la pena el precio. ¡Lo recomiendo!".

Si siempre has querido un smartphone plegable, aprovecha que PcComponentes baja el precio de este Motorola a mínimos históricos. ¡Menos de 470€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.