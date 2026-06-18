Los auriculares más cómodos que he probado no se introducen en el canal auditivo

Si te preguntamos por los tipos de auriculares que conoces, seguro que piensas en los in-ear (los de toda la vida que se introducen en el oído) o, como mucho, en los auriculares de diadema que se colocan sobre las orejas. Pero los que están de moda por ser mucho más respetuosos son los auriculares open-ear.

Como indica su nombre, tienen un diseño 'abierto' que no se introduce en el canal auditivo, sino que se coloca alrededor de la oreja para dirigir el sonido sin aislarte por completo del entorno. Y son comodísimos. La prueba está en los HUAWEI FreeArc, una de las referencias en este terreno que ahora baja de precio en la HUAWEI Store y además te los puedes llevar con un 10% de descuento extra con el cupónA10REBAJAS6.

¿Por qué deberías pasarte a unos HUAWEI FreeArc?

Hasta 28 horas de reproducción total con el estuche de carga.

Diseño open-ear para escuchar músicas sin aislarte por completo del entorno.

Certificación IP57 resistente al agua y al sudor.

Carga rápida que proporciona 3 horas de audio extra con solo 10 minutos de carga.

Los auriculares más cómodos y respetuosos

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Los HUAWEI FreeArc son los auriculares open-ear por excelencia del sector, con un sistema ergonómico desarrollado a partir del análisis de miles de formas de oído para un ajuste más natural y menos presión sobre las zonas sensibles de la oreja. Además, están fabricados con 'memoria de forma' y un recubrimiento de silicona suave para un ajuste que parece hecho a medida.

En cuanto al sonido, HUAWEI monta un controlador de 17 x 12 mm para conseguir graves con más presencia y un nivel de detalle superior al de la mayoría de auriculares deportivos. No tienen rival.

Preguntas frecuentes

¿Qué son unos auriculares open-ear?

Son auriculares que no se introducen dentro del canal auditivo. En su lugar, dirigen el sonido hacia el oído desde fuera para que escuches tanto la música (o cualquier otro contenido) como el entorno.

¿Son adecuados para hacer deporte?

Sí. De hecho, este tipo de auriculares son muy utilizados por ciclistas, runners y usuarios que entrenan al aire libre.

¿Se escuchan bien pese a no estar dentro del oído?

Sí, porque utilizan tecnología específica para dirigir el sonido hacia el oído y reducir el riesgo de fuga. En el caso de este modelo de HUAWEI, ha mejorado mucho la experiencia frente a generaciones anteriores.

¿Cuánta autonomía tienen los HUAWEI FreeArc?

Con el estuche de carga, la autonomía alcanza hasta 28 horas de reproducción total. Además, con una carga rápida de 10 minutos, consigues hasta 3 horas extra.

No se parecen a ningún auricular deportivo que hayas probado, porque los open-ear juegan en su propia liga. Ahora con descuento en la HUAWEI Store y un 10% extra durante las Rebajas de Verano de HUAWEI con el cupón A10REBAJAS6.

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