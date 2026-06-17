BaByliss Rose-Quarz Curling Tong 32mm

BaByliss Rose-Quarz Curling Tong 32mm

Los Imprescindibles

Ondas sueltas para la playa: así de fácil puedes hacerte el peinado que más favorece en verano

Si quieres ondas surferas, suaves o rizos marcados, hemos fichado el rizador de pelo BaByliss perfecto ¡por menos de 35€ en PcComponentes!

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New Mall Media
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Si en verano utilizas ropa más fresquita y cambias el maquillaje pesado por fórmulas más ligeras y naturales, ¿por qué no haces lo mismo con tu melena? Apetecen los peinados desenfadados, la melena suelta con ondas naturales, los recogidos desenfadados… Y puedes repetir peinado para ir a comer, salir de tardeo e incluso para la playa.

¿Sabes cuál es la herramienta de calor a la que más partido le vas a sacar en verano? A un rizador de pelo, porque es la manera de hacer ondas amplias y naturales en cuestión de minutos. En concreto, tienes que fichar el rizador de pelo BaByliss Rose-Quarz Curling Tong 32mm, rebajado ahora a menos de 35€ en PcComponentes solo por tiempo limitado. ¡Te contamos cómo sacarle partido!

Comprar en PcComponentes por ( ̶4̶9̶,̶9̶0̶) 34,99€

Ventajas de utilizar este rizador de pelo BaByliss

  • Cilindro de 32 mm que hace ondas amplias y naturales.
  • Se calienta en solo 45 segundos para no perder tiempo.
  • 6 niveles de temperatura entre 160ºC y 210ºC.
  • Revestimiento cerámico con nano cuarzo que distribuye el calor de manera uniforme y mantiene el brillo.
  • Apagado automático después de 60 minutos de inactividad.

Ondas naturales durante más tiempo en verano

BaByliss Rose-Quarz Curling Tong 32mm

BaByliss Rose-Quarz Curling Tong 32mm

El rizador de pelo BaByliss Rose-Quarz Curling Tong 32mm es sinónimo de un peinado muy natural en verano y en cualquier época del año. La tenacilla tiene un diámetro de 32 mm, que es precisamente el tamaño perfecto para hacer ondas amplias, con movimiento y volumen. No son rizos muy definidos, pero te aguantarán perfectamente varios días.

Podrás regular en todo momento la temperatura con sus seis ajustes de temperatura, y es un rizador apto para todo tipo de melenas (finas, teñidas, rebeldes o más gruesas y con mucha densidad). Además, a diferencia de otras tenacillas, incluye una pinza que facilita mucho el peinado, sobre todo, si no tienes mucha experiencia.

Opiniones del rizador BaByliss Rose-Quarz Curling Tong 32mm

Este rizador de pelo BaByliss tiene una valoración de 4,3 estrellas sobre 5 en PcComponentes, y el 100% de los usuarios que lo prueban lo recomiendan.

  • "Lo llevo probando un tiempo y lo uso mucho. Consigues rizos increíblemente bonitos y puedes elegir tres temperaturas diferentes al usarlo, así que no te quemas el pelo".
  • "Las ondas duran bastante y, con un poco de fijación, incluso días. Se calienta muy rápido y pesa poco".
  • "Tengo la melena larga y esta tenacilla es magnífica para hacer ondas suaves. Utilizo la temperatura más baja y un poco más alta si quiero marcar más. Sin duda, la recomiendo".
Comprar en PcComponentes por ( ̶4̶9̶,̶9̶0̶) 34,99€

Por menos de 35€, vas a hacer la mejor inversión de este verano por tu melena, así que aprovecha esta oferta de PcComponentes, disponible solo por tiempo limitado. ¡Una ganga!

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