¿Eres del Barça? Presume de los colores de tu equipo con esta camiseta Nike rebajada

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Hace algo más de un mes que el FC Barcelona se proclamó campeón de Liga y, aunque todo el mundo tiene la cabeza puesta en el Mundial, puedes conseguir una camiseta con los colores azulgrana más barata que en otra época del año. Ideal para entrenar en el gimnasio, hacer deporte al aire libre o para presumir de tu equipo en cualquier plan.

En el catálogo de ofertas de Nike, tienen rebajas en camisetas de fútbol de hombre, mujer y niños, y nosotros hemos fichado la camiseta de manga corta Academy Pro FC Barcelona de antes del partido. Con la tecnología Nike DRI-FIT, disponible desde la talla XS hasta la XXXL y con un descuento del 30% solo por tiempo limitado. ¡Corre a por ella!

Lo más destacado de esta camiseta Nike del Barça

Tecnología Dri-FIT que mantiene la piel seca aunque haga mucho calor o en entrenamientos intensos.

Ajuste entallado que se adapta al cuerpo y estiliza la silueta.

Tejido de poliéster ligero, muy transpirable y cómodo.

Fabricado con poliéster reciclado procedente de botellas reutilizadas, lo que reduce hasta en un 30% el impacto ambiental.

Diseño oficial Academy Pro del FC Barcelona en azul, rojo y con detalles en dorado.

Una camiseta del Barça para entrenar y apoyar a tu equipo

Academy Pro FC Barcelona

Si hemos elegido la camiseta de manga corta Academy Pro FC Barcelona entre todas las opciones del catálogo de Nike es porque no es la típica prenda que todo el mundo lleva. Y tampoco se va a quedar en el armario para ponértela solo los días de partido. La Academy Pro tiene un enfoque más técnico para acompañar el movimiento real del cuerpo, sobre todo a la hora de entrenar.

Tiene un tejido muy ligero y tecnología Dri-FIT que mantiene el cuerpo seco y reduce la sensación de humedad. Y tampoco tiene un diseño excesivamente deportivo si te apetece ponértela con outfits más casuales.

Opiniones de esta camiseta Academy Pro FC Barcelona

"Muy contento y muy bonita. Desde que la vi, quería comprármela".

"Buen ajuste, buena calidad y estampado especial, pero con un cuello algo inusual. Es algo diferente".

"Muy buena calidad de fabricación, me encanta".

Aprovecha para tener una de las camisetas del Barça más originales en tu armario, la que de verdad te sirve para entrenar y encima está rebajada a menos de 50€. ¡Supercompra!

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