PcComponentes rebaja el accesorio que le falta a tu tele para ver el Mundial: ¡cambia por completo la experiencia!

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¿Tienes en casa una buena Smart TV para ver todo el Mundial? Quizá también una barra de sonido, altavoces y todo lo necesario para que la calidad de imagen y de sonido estén a la altura del torneo que llevas meses esperando. Pero si creías haberlo visto todo, hemos fichado en PcComponentes el accesorio que te falta para que la sensación sea aún más inmersiva.

Es la tira LED inteligente Govee H605C Envisual TV Backlight T2, que se pega alrededor de tu Smart TV y hace que la imagen parezca más grande, más profunda y más envolvente. Este modelo concreto, rebajado a menos de 70€ en PcComponentes, es compatible con televisiones de 55 a 65 pulgadas. Si encaja con tu tele, ¡vas a alucinar con el resultado!

Lo mejor de estas tiras LED inteligentes para tu TV

Sincronización en tiempo real, con lo que aparece en la pantalla gracias a un sistema de doble cámara.

Iluminación RGBIC multizona con densidad de 60 LEDs por metro para mostrar varios colores a la vez.

Experiencia de cine en casa totalmente inmersiva al ampliar los bordes de la pantalla.

Control desde una app móvil, el mando físico o comandos desde tu asistente de voz favorito.

Una iluminación LED que cambia la manera de ver la tele

Govee H605C Envisual TV Backlight T2

La tira LED inteligente Govee H605C Envisual TV Backlight T2 se adapta a nuestra manera de consumir contenido. El truco está en la sincronizacióninteligente, pues analiza lo que ocurre en pantalla y ajusta la iluminación. Es decir, que 'recrea' en el salón el mismo ambiente, ya sea de un partido de fútbol o de una serie.

Una de las claves es su sistema de doble cámara, que se encarga de mejorar la precisión del color en tiempo real para que no haya desajustes entre la imagen y la iluminación. Además, tiene una longitud de 3,6 metros, que es perfecta para televisores de entre 55 y 65 pulgadas.

Preguntas frecuentes

Si sigues teniendo dudas, aquí van las preguntas frecuentes que más se hacen los usuarios antes de comprar esta tira LED. ¡Toma nota!

¿Para qué tamaño de televisor es perfecta esta tira LED?

Está diseñada para televisores de entre 55 y 65 pulgadas, pues se adapta a los bordes para cubrir todo el perímetro.

¿Es complicada de instalar?

Para nada. Incluye instrucciones y la instalación es bastante intuitiva. Solo necesitas fijar la tira, colocar la cámara y calibrar el accesorio desde la app.

¿Funciona con cualquier tipo de contenido?

Sí, se sincroniza con series, películas, deportes, videojuegos o cualquier tipo de contenido de la tele.

¿Necesita conexión a internet para funcionar?

Sí, utiliza Wi-Fi de 2,4 GHz, además de Bluetooth para la configuración inicial y para controlar el accesorio desde la app.

Si pides esta tira LED ahora en PcComponentes, la consigues con un 30% de descuento y además la recibirás gratis en casa en solo 24 horas. ¡Nos encanta!

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