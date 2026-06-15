Balay reinventa la cocina con sus nuevas placas de inducción negro mate: más elegantes y hasta 5 veces más resistentes a las rayas

El cristal negro mate de la nueva gama de placas de inducción Balay tiene un recubrimiento de alta calidad que reduce las rayas visibles y las huellas.

¿Estás al día de las tendencias en diseño de cocinas para este 2026? Los interioristas insisten en que la prioridad en cualquier rincón de la casa es encontrar el equilibrio entre la estética y la funcionalidad, aún más en la cocina. Es decir, que los electrodomésticos cumplan su función, pero también sean capaces de integrarse en el diseño de la estancia y aporten personalidad.

Una tendencia que llevamos teniendo meses en el radar es el acabado en negro mate, tanto en grifería como en electrodomésticos, encimeras y ahora también en placas de inducción. Por eso, Balay ha lanzado su propia gama de placas de inducción con un acabado en cristal negro mate, que consigue una estética elegante en la cocina y, de paso, soluciona algunos de los principales inconvenientes de las superficies brillantes. ¿Quieres saber por qué es la mejor opción para ti?

Antes de seguir leyendo, tienes que saber que con la promoción electricidad de Balay puedes conseguir hasta 90€ de reembolso en la compra de tu nueva placa de inducción negro mate. Y si te decides por una placa de inducción con extractor integrado tendrás un reembolso de hasta 240€.

El auge del negro mate en la cocina: diseño, resistencia y tecnología en una placa

Balay placa de inducción

El acabado negro mate es una de las tendencias más potentes de los últimos años (y no la hemos visto solo en cocinas) para reemplazar al acero inoxidable. ¿Y cuál es la razón? Para empezar, es un diseño con presencia, elegante, sofisticado y menos llamativo que las superficies brillantes. Además, ya hemos visto que se integra de manera muy natural en cocinas modernas, minimalistas y hasta industriales.

En las placas de inducción Balay, va acompañado de un efecto seda muy agradable a la vista y al tacto. ¿Y es funcional? Es el otro requisito para que una tendencia triunfe en la cocina y lo que más vas a agradecer en el uso diario. Y sí, también cumplen en este sentido:

El acabado negro mate consigue que las huellas pasen desapercibidas y conseguirás mantener la placa como el primer día con solo pasar una bayeta con jabón.

Incluyen un recubrimiento de alta calidad que reduce hasta 5 veces las rayas en comparación con un cristal vitrocerámico convencional.

Además, las placas de inducción de la nueva gama de Balay están disponibles en dos tamaños (80 y 60 cm de ancho) y tienen diferentes funciones y zonas de cocción, como las placas de inducción de cristal convencionales: Flex InducciónTotal en la placa de 80 cm, una zona Flex Inducción en la placa Balay con extractor integrado y zonas extra gigantes de 32 cm o 28 cm de las placas de 60 cm.

Si quieres llevar al extremo la idea de tener en casa un electrodoméstico bonito y funcional, tienes que fichar las placas de inducción negro mate con extractor integrado de Balay. ¡Te contamos todas las opciones de la nueva gama para tu cocina!

Placa de inducción con extractor integrado 80 cm Balay

La primera opción que tienes que tener en el radar es esta placa de inducción de 80 cm con extractor integrado de Balay y un acabado negro mate. Queda muy bien en cocinas con un diseño abierto al salón y también si te gusta la decoración minimalista y quieres reducir los elementos visibles, porque no tendrás que instalar una campana convencional.

Mantiene el cristal con acabado negro mate de la nueva gama con recubrimiento de alta calidad que reduce hasta en cinco veces las rayas visibles. También es una placa funcional, gracias sobre todo a la zona Flex Inducción, en la que podrás cocinar con recipientes de cualquier forma y tamaño. Además, tú eliges si quieres una única zona de cocción alargada o dos independientes.

Modelo ExtraSilencio que reduce al máximo el ruido para que el funcionamiento de la placa no te moleste.

Funciones avanzadas incluidas: control de temperatura y programación del tiempo de cocción.

Placa de inducción 80 cm Balay

Esta versión de la gama de Balay es muy parecida a la anterior, solo que sin el extractor integrado. Es una placa de inducción de 80 cm con todas las ventajas del cristal negro mate para un acabado elegante y una limpieza sencilla. También incluye la función Flex Inducción Total para aprovechar toda la superficie de cocción, adaptarse muy bien a cualquier recipiente y preparar varias elaboraciones al mismo tiempo.

La función control de temperatura es útil para cocinar siempre a la temperatura adecuada, podrás acceder a los ajustes que hayas memorizado para ir más rápido y, además, es posible sincronizar la placa de inducción Balay con la campana.

Reconoce automáticamente si desplazas recipientes y mantiene tanto la potencia como el tiempo de cocción que hayas seleccionado.

Función Sprint para aumentar la potencia de la zona de cocción y acelerar el calentamiento de líquidos.

Placa de inducción 60 cm Balay

Por último, la opción más compacta de la nueva gama en negro mate de Balay: esta placa de inducción de 60 cm. Es mucho más versátil de lo que parece a simple vista, gracias sobre todo a una zona extra grande de cocción de 32 cm que se adapta muy bien a recipientes de todos los tamaños si necesitas cocinar para más personas, pese a tener una placa compacta.

Incluye las mismas funciones que ya hemos visto en placas anteriores, como sincronización con la campana, control de temperatura, memorizar ajustes, función Sprint o programación.

Control deslizante para regular la potencia y la temperatura con solo deslizar un dedo.

Todas las ventajas de limpieza y diseño del cristal negro mate de Balay.

Nunca más tendrás que elegir entre un diseño elegante para tu cocina o uno funcional. Puedes tenerlo todo si pasas del cristal brillante convencional al acabado mate de las nuevas placas de inducción Balay, con todas las funciones que le pides a una placa de inducción moderna y el acabado más bonito y fácil de mantener.

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