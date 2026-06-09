Así es la tablet HUAWEI que encanta a todo el mundo: perfecta para creatividad, crear contenido y redes sociales

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Las tablets son dispositivos que parece que no están en terreno de nadie, pero en realidad tienen más usos de lo que parece. Son más grandes y manejables que un smartphone, pero más pequeñas y fáciles de transportar que un portátil, y precisamente en ese término medio consiguen destacar frente a otros aparatos.

Además, han evolucionado a pasos agigantados en los últimos años: las tablets actuales son muy buenas en productividad, creatividad, edición y creación de contenido. Y si no, que se lo digan a la tablet HUAWEI MatePad Pro 12.2, rebajada ahora 350€ en la HUAWEI Store por tiempo limitado y con un 8% de descuento extra si te suscribes a la newsletter de HUAWEI.

Puntos fuertes de esta tablet HUAWEI

Su pantalla Tandem OLED de 12,2 pulgadas alcanza hasta 2.000 nits de brillo.

Frecuencia de actualización de 144 Hz para una navegación fluida en cualquier tarea.

Batería de 10.100 mAh para un uso intensivo + carga rápida que recupera el 85% de batería en solo 40 minutos.

Diseño ultraligero de solo 508 gramos para llevarla siempre contigo.

Una pantalla para trabajar, crear o ver contenido en streaming

HUAWEI MatePad Pro 12.2

La tablet HUAWEI MatePad Pro 12.2 lo tiene todo para convencer a usuarios muy diferentes: quien pasa muchas horas leyendo, trabajando, estudiando, haciendo tareas creativas o creando contenido en redes sociales. Uno de sus puntos fuertes es la tecnologíaPaperMatte, que reduce los reflejos en entornos muy luminosos.

A esto le sumamos unaa resolución de 2,8K que muestra más de 1000 millones de colores. También es una tablet muy centrada en la creatividad, con lápiz digital compatible y una experiencia de escritura y de dibujo muy parecida a la del papel. Y el teclado es perfecto para productividad.

Preguntas frecuentes

¿Esta tablet sirve para trabajar como alternativa a un portátil?

Sí, gracias al tamaño de la pantalla, que es compatible con teclados, sus funciones multitarea y las herramientas de productividad que incluye.

¿Es buena opción para tomar apuntes?

También, tanto por el teclado como por el lápiz. La experiencia es muy cómoda para escritura manual, anotaciones, esquemas y organizar documentos.

¿La pantalla se ve bien en exteriores?

Uno de sus puntos fuertes es precisamente que reducen los reflejos y el brillo máximo de hasta 2.000 nits, así que es muy cómoda en entornos con mucha luz.

¿Cuánto dura la batería?

La batería de 10.100 mAh tiene una autonomía muy amplia para el día a día, así que podrás trabajar, estudiar o consumir contenido sin preocuparte por la carga.

Si quieres esta tabletHUAWEI en tu rutina, aprovecha el descuento que tiene ahora en la HUAWEI Store. Además, la recibirás gratis en casa en 1-2 días laborables.

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