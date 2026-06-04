Los auriculares inalámbricos más cómodos de HUAWEI están rebajados un 88% en PcComponentes

La forma de escuchar música y atender llamadas en el día a día ha experimentado un cambio radical en los últimos años. Atrás han quedado los tiempos en los que dependíamos de auriculares con cable que se enredaban constantemente en el bolsillo, limitaban nuestros movimientos y terminaban rompiéndose por los tirones al caminar o hacer deporte. La evolución hacia los auriculares inalámbricos ha transformado por completo esta experiencia, eliminando las barreras físicas para ofrecer una libertad de movimiento absoluta sin perder calidad de sonido. En esta transición hacia una comodidad total, los HUAWEI FreeBuds SE 2 se consolidan como una de las mejores opciones, combinando un diseño ultraligero, una conexión Bluetooth de última generación y una autonomía tan duradera que permite olvidarse de los cables por completo. ¿Lo mejor? El descuento del 88% en PcComponentes.

Conectividad Bluetooth 5.3, protección IP54 y hasta 40 horas de música

Chip inalámbrico Bluetooth 5.3 : tecnología de conexión avanzada que ofrece una transmisión de audio muy rápida, estable y con un consumo de energía mínimo.

: tecnología de conexión avanzada que ofrece una transmisión de audio muy rápida, estable y con un consumo de energía mínimo. Autonomía de larga duración : los auriculares proporcionan hasta 9 horas de reproducción continua que se estiran hasta las 40 horas gracias a la energía del estuche.

: los auriculares proporcionan hasta 9 horas de reproducción continua que se estiran hasta las 40 horas gracias a la energía del estuche. Protección IP54 contra polvo y agua : chasis con sellado resistente a las salpicaduras de agua, el sudor y la suciedad, ideal para usar en exteriores y entrenamientos.

: chasis con sellado resistente a las salpicaduras de agua, el sudor y la suciedad, ideal para usar en exteriores y entrenamientos. Filtrado pasivo de ruido externo : diseño intraural que se ajusta al canal auditivo para aislar de forma mecánica los sonidos del entorno y mejorar la concentración.

: diseño intraural que se ajusta al canal auditivo para aislar de forma mecánica los sonidos del entorno y mejorar la concentración. Controles táctiles inteligentes: sensores integrados en las patillas que facilitan pausar la música, colgar llamadas o pasar de canción con unos toques suaves.

Micrófono integrado para llamadas claras y sincronización instantánea

HUAWEI FreeBuds SE 2

Gracias a su micrófono integrado podrás mantener conversaciones claras, ya que captura la voz de forma precisa para que te escuchen bien en notas de audio, llamadas telefónicas o reuniones. El proceso de vinculación está diseñado para evitar menús engorrosos, basta con sacarlos de su estuche de 510 mAh por primera vez para que el teléfono los detecte y queden emparejados en unos pocos segundos.

El diseño binaural reparte el sonido de manera equilibrada entre ambos lados, cubriendo un rango de frecuencias de 20 a 20.000 Hz para que tanto los tonos graves de tus canciones como los agudos de los podcasts se perciban con nitidez. Además, el estuche incorpora unos discretos indicadores LED que muestran de forma visual el estado de la batería para saber cuándo es el momento de conectarlo al cable USB tipo C incluido en la caja.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura la batería de los auriculares sin usar el estuche de carga?

Cada auricular ofrece una autonomía por sí solo de hasta 9 horas de reproducción de música continua con una sola carga completa.

¿Son adecuados estos auriculares para salir a correr o ir al gimnasio?

Sí, los HUAWEI FreeBuds SE 2 cuentan con la certificación de protección IP54. Este estándar garantiza que el hardware es resistente a la entrada de polvo y soporta sin problemas las salpicaduras de agua y el sudor de la actividad física.

La comodidad de moverte con unos auriculares tan ligeros que no molestan tras horas de uso, combinada con la tranquilidad de contar con una batería capaz de aguantar varios días y la estabilidad que ofrece su conexión Bluetooth de última generación, convierte a los HUAWEI FreeBuds SE 2 en una muy buena opción. Y más ahora que tienen un descuento del 88% en PcComponentes.

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