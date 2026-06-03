Este es el smartphone de HUAWEI que inquieta a los 'top' del mercado (y además tiene descuento)

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Estamos rodeados de tecnología en todos los ámbitos de nuestra vida, y es normal que tengamos la sensación de que está todo inventado. ¿Es realmente así? Parece que las marcas ya no tienen mucho más que ofrecernos, pero siempre nos sorprenden con nuevas prestaciones, Inteligencia Artificial y más tecnología, como es el caso del nuevo HUAWEI Pura 80 Ultra.

Es un smartphone de última generación que asusta a los gigantes del mercado con cifras muy difíciles de igualar. Antes de descubrirlas, tienes que saber que este móvil está rebajado a menos de 1.300€ solo en la HUAWEI Store, y además puedes conseguirlo con un 8% de descuento extra si te suscribes a la newsletter de HUAWEI, llevarte una funda de móvil gratis y 12 meses de HUAWEI Care (protección de pantalla + sustitución de batería) de regalo.

Novedades del HUAWEI Pura 80 Ultra

Cámara con teleobjetivo doble intercambiable con zoom óptico de hasta 9,4 aumentos.

Sensor de 1 pulgada con HDR avanzado que mejora luces y sombras para fotos más equilibradas.

Rendimiento fotográfico reforzado por la tecnología de color Ultra Chroma.

Vídeo en calidad 4K perfecto para escenas en movimiento con un nivel de detalle brutal.

HUAWEI Pura 80 Ultra

HUAWEI Pura 80 Ultra

El HUAWEI Pura 80 Ultra llama la atención por muchísimas razones, pero una de las más evidentes es la cámara. Incluye un sistema de doble teleobjetivo intercambiable para jugar con distintos niveles de zoom sin perder calidad. Además, el sensor principal de 1 pulgada con tecnología HDR hace muy buenas fotos de noche y mantiene el nivel de detalle.

A esto se le suma una memoria RAM de 16 GB + 512 GB de ROM y un procesador Kirin 9020 Octa-Core muy potente y a la altura de lo que podemos esperar de este smartphone HUAWEI.

¿Qué tener en cuenta para comprar un smartphone en 2026?

Si vas a comprarte un smartphone en 2026 y has empezado a ojear los modelos que hay en el mercado, te habrás encontrado con cientos de marcas, modelos, ofertas y prestaciones muy parecidas. ¿No sabes por dónde empezar? Esto es lo que debes tener en cuenta para comprar un smartphone en 2026:

Si te interesa tener una buena cámara, opta por sensores principales de gran tamaño y sistemas avanzados de procesamiento de imagen (zoom óptico, rendimiento nocturno, vídeo en 4K).

Un smartphone de gama alta debería tener más de 12 GB de RAM.

Busca baterías con una capacidad por encima de los 5.000 mAh y, si incorpora carga rápida de 80 W o 100 W, mucho mejor.

Pantalla con un brillo máximo superior a los 2.000 nits para ver mejor en exteriores y una tasa de refresco de hasta 120 Hz.

SI buscas uno de los mejores smartphones de 2026 (y eso que solo llevamos medio año), el HUAWEI Pura 80 Ultra ocupa uno de los primeros puestos en el ranking. Aún más con este precio y los beneficios exclusivos de comprarlo en la HUAWEI Store. ¡Corre a por él!

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