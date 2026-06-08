Últimas ofertas de la Promo de Verano de AliExpress: llévate el robot aspirador que limpia por ti ¡baratísimo!

¿Quieres dedicar menos tiempo este verano a la limpieza en casa? Y de paso, crear una rutina que puedas extender al resto del año. Si es así, lo mejor que puede hacer es aprovechar la Promo de Verano de AliExpress para comprarte un robot aspirador, como el ILIFE V20, que ahora baja su precio a menos de 75€ solo hasta el 10 de junio a medianoche, que es cuando termina la oferta.

Y eso no es todo, porque con la Promo de Verano también han vuelto los cupones de descuento AliExpress, con los que puedes ahorrar aún más en todas las compras que hagas durante la promoción (válidos en pedidos enviados a España, salvo en productos virtuales y no acumulables con otras promociones). Toma nota y aprovéchalos:

ESSS03 o SSES03 : 3€ de descuento en compras mínimas de 15€

: 3€ de descuento en compras mínimas de 15€ ESSS06 o SSES06 : 6€ de descuento en compras mínimas de 39€

: 6€ de descuento en compras mínimas de 39€ ESSS10 o SSES10 : 10€ de descuento en compras mínimas de 69€

: 10€ de descuento en compras mínimas de 69€ ESSS20 o SSES20 : 20€ de descuento en compras mínimas de 139€

: 20€ de descuento en compras mínimas de 139€ ESSS30 o SSES30 : 30€ de descuento en compras mínimas de 209€

: 30€ de descuento en compras mínimas de 209€ ESSS45 o SSES45 : 45€ de descuento en compras mínimas de 319€

: 45€ de descuento en compras mínimas de 319€ ESSS65 o SSES65 : 65€ de descuento en compras mínimas de 459€

: 65€ de descuento en compras mínimas de 459€ ESSS110: 110€ de descuento en compras mínimas de 650€

Razones para comprar este robot aspirador de ILIFE

Potencia de succión de 5000 Pa para recoger polvo, pelos de mascotas y suciedad incrustada en alfombras.

El sistema de navegación láser SOF crea mapas para limpiar de manera ordenada en casa.

Función 2 en 1 que aspira y friega a la vez gracias al depósito de agua de 250 ml.

Puedes controlar el robot desde el móvil o por voz con Alexa y Google Home.

El robot aspirador que se adapta a tu casa

ILIFE V20

El robot aspirador ILIFE V20 tiene un sistema de navegación láser que se mueve por toda tu casa con sentido, porque antes ha creado mapas 3D y ha planificado la ruta más eficiente para cubrir cada estancia sin dar vueltas innecesarias. Además, es capaz de trabajar en varios niveles, así que sirve si tienes una casa con varias plantas o diferentes alturas dentro de la misma.

Otro argumento a favor son sus 5000 Pa de potencia de succión, lo que permite al robot aspirador recoger todo tipo de suciedad, incluidos los pelos de mascotas. Y gracias al depósito dual, también aspira, friega y pasa la mopa al mismo tiempo para una limpieza completa sin necesidad de estar presente.

¿Qué opinan los usuarios de este robot aspirador?

Este robot aspirador tiene una puntuación casi perfecta en AliExpress —4,9 sobre 5 estrellas—, y esto es lo que destacan los usuarios que lo han probado:

"Es el primer robot de limpieza que compro. Es fácil de configurar, aspira el polvo muy bien, sobre todo el pelo de mi gato".

"Por este precio, es silencioso, eficiente y cumple con todas mis expectativas".

"Es una aspiradora básica, pero cumple con todo. Además de recoger el polvo con el cepillo, termina con un paño húmedo y cubre fácilmente un área de 86 m²".

Si quieres este robot aspirador en casa, aprovecha ahora la Promo de Verano y aplica los cupones ESSS10 o SSES10 en el carrito antes de finalizar tu compra para ahorrarte 10€ extra sobre el precio ya rebajado. ¡Un chollo!

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