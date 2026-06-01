Pelo de mascotas, alfombras y rincones difíciles: a esta aspiradora sin cable Samsung con IA no se le resiste nada

¿Aún no tienes una aspiradora sin cable en casa? Es la mejor tecnología en la que puedes invertir si quieres limpiar menos y mejor en casa. De hecho, los nuevos modelos que hay en el mercado son más inteligentes, ligeros y con mejores cifras de autonomía. Y si no, que se lo digan a la aspiradora sin cable Jet 75E Pro de Samsung, rebajada a menos de 300€ durante la Samsung AI Week y con 80€ de descuento extra con el cupón RENUEVA80.

Ventajas de limpiar con esta aspiradora sin cable Samsung

Su potencia de hasta 200 AW recoge polvo fino y suciedad.

La batería de hasta 60 minutos de autonomía es suficiente para limpiar toda la casa del tirón.

El cuerpo principal pesa menos de 2 kilos para facilitar la limpieza en techos, cortinas o muebles altos.

Incluye un sistema de filtración que captura hasta el 99,999% de partículas de polvo.

Aspiradora sin cable Jet 75E Pro de Samsung

Aspiradora sin cable Jet 75E Pro de Samsung

La aspiradora sin cable Jet 75E Pro no sacrifica potencia por ser inalámbrica. Al contrario, pues el motor Digital Inverter optimiza el flujo de aire y mantiene una capacidad de aspiración muy alta incluso cuando hay que recoger grandes cantidades de suciedad. Por tanto, la limpieza es mucho más eficiente sobre distintas superficies.

Puedes utilizarla sobre suelos duros, alfombras, tapicerías o rincones difíciles, sobre todo porque incluye accesorios que se adaptan muy bien a todas las necesidades que puedan surgir en casa. Y también filtra partículas microscópicas (polvo fino, alergias…) para que respires un aire mucho más limpio en casa.

Cómo aprovechar las ofertas de la Samsung AI Week

Continúa la Samsung AI Week con descuentos de hasta el 50% en la mejor tecnología para tu casa. Los electrodomésticos de Samsung incorporan AILiving, que utiliza las capacidades de la Inteligencia Artificial de Samsung para mejorar la rutina al integrarse por completo en tu día a día. Y ahora puedes descubrir la IA aplicada al hogar con descuentos de hasta el 50%.

Por ejemplo, esta aaspiradora sin cable Samsung tiene 250€ de descuento directo durante la Samsung AI Week y también puedes ahorrarte 80€ extra con el cupón RENUEVA80. Aplícalo en el carrito antes de hacer el pago.

Además de esta aspiradora sin cable, en el catálogo de Samsung vas a encontrar smartphones, wearables, televisiones, electrodomésticos, informática y mucho más con descuentos muy potentes. ¡Date prisa y aprovecha las ofertas!

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