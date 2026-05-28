¿Horno o freidora de aire? Este electrodoméstico de AEG cumple las 2 funciones y mejora la textura de los alimentos

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¿Conoces el horno de vapor? Un horno convencional emplea calor seco para cocinar los alimentos, pero un horno de vapor combina una mezcla de aire caliente y de humedad (vapor) para que los alimentos conserven mejor su textura, pierdan menos agua durante la cocción y queden mucho más tiernos por dentro. Y eso se nota, sobre todo, en carnes, pescados y repostería.

Si quieres conseguir recetas más jugosas sin perder el toque crujiente, tienes que fichar el horno de vapor Serie 6000 SenseCook de AEG, con funciones inteligentes, programas automáticos y conectividad Wi-Fi para controlarlo desde el móvil. Y lo mejor es que tiene 230€ de descuento en las ofertas de mayo de la tienda online de AEG, que terminan este domingo 31 de mayo.

Beneficios de cocinar con un horno de vapor

La tecnología SteamCrisp consigue alimentos crujientes por fuera y jugosos por dentro al combinar vapor y calor tradicional.

El pescado queda hasta un 20% más tierno frente a un horno sin vapor.

Incluye sonda térmica, que controla la temperatura interior de los alimentos para que la carne no quede seca o no te pases de tiempo de cocción.

45 programas automáticos para no tener que ajustar el tiempo y la temperatura de forma manual.

Horno de vapor Serie 6000 SenseCook de AEG

Horno de vapor Serie 6000 SenseCook de AEG

Lo que más nos gusta del horno de vapor Serie 6000 SenseCook de AEG es que hace sencillas recetas que no siempre lo son. Por un lado, la tecnología SteamCrisp mezcla el calor convencional con vapor para mantener la humedad natural de los alimentos mientras se doran por fuera. Así, evitarás carnes secas, pescados demasiado hechos o que las verduras pierdan textura.

También integra sondatérmica, que viene muy bien para asados o piezas grandes. El horno controla la temperatura interna del alimento y te avisa cuando está listo, así que no te pasarás nunca con el tiempo de cocción. Y el display LED Explore y la conectividad Wi-Fi te lo ponen muy fácil en el día a día.

¿Cómo comprar este horno rebajado en las ofertas de mayo de AEG?

Las ofertas de mayo de AEG terminan este domingo 31 de mayo a medianoche, aunque la buena noticia es que todavía tienes varios días por delante para aprovecharlas. Este horno tiene 230€ de descuento, pero encontrarás muchos más electrodomésticos con ofertas potentes.

Si quieres aprovecharlas, lo único que tienes que hacer es añadir al carrito los dispositivos rebajados que te interesen y hacer la compra antes de que suban de precio. No necesitas aplicar cupones descuento. Además, reconocerás fácilmente los electrodomésticos rebajados hasta un 46%.

Los hornos de vapor son la nueva forma de cocinar, y ahora puedes tener este electrodoméstico AEG moderno, inteligente y eficiente por menos de 600€. ¡Merece mucho la pena!

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