Samsung te devuelve 500€ por este frigorífico con puerta francesa y funciones de IA

Los frigoríficos de puerta francesa tienen dos puertas superiores para la zona de refrigeración y cajones inferiores para el congelador. En realidad, son uno de los frigoríficos más grandes que puedes tener en la cocina, con espacio suficiente para familias grandes, para organizar mejor los alimentos y con una estética mucho más elegante que un combi o un americano.

Lógicamente, por su capacidad, son frigoríficos para familias, personas que cocinan mucho o hacen batch cooking, y quedan muy bien en cocinas amplias o abiertas al salón. Si encaja con lo que estás buscando, tienes que fichar el frigorífico French Door Bespoke AI 1 de Samsung, que ahora tiene 500€ de reembolso solo si lo compras en su tienda online antes del 7 de junio. ¡Te contamos todo lo que necesitas saber!

Lo más interesante del frigorífico French Door Bespoke AI 1

645 litros de capacidad para almacenar la compra de toda la semana (y más).

Modo AI Energy que reduce hasta un 30% el consumo de energía al monitorizar el uso del frigorífico.

Puerta transparente See-Thru Door para ver el interior sin abrirlo.

Sistema Beverage Center con dispensador y jarra AutoFill de 1,4 litros apta para lavavajillas.

Un frigorífico inteligente de Samsung para ahorrar en casa

French Door Bespoke AI 1 de Samsung

El frigorífico French Door Bespoke AI 1 de Samsung tiene muchos detalles que te harán el día a día más sencillo. Por ejemplo, una función de apertura automática para cuando tengas las manos ocupadas, pues solo necesitarás tocar un sensor para que la puerta se abra sola. Y lo que más te va a gustar: la puerta transparente con iluminación automática.

Es un punto muy a favor para ver el interior sin tener que abrir el frigorífico, así que estarás ahorrando energía y tampoco afecta al estado de conservación de los alimentos. Incluye, además, un sistema FlexZone que te permite adaptar los compartimentos a tus necesidades, así como distintos modos concretos de uso.

¿Cómo conseguir 500€ de reembolso por la compra de este frigorífico?

Samsung tiene varios electrodomésticos en promoción hasta el 7 de junio y por tu compra puedes conseguir un reembolso de hasta 500€. Este frigorífico de puerta francesa tiene el 'cashback' máximo, y estos son los pasos a seguir para aprovecharlo:

Compra el frigorífico en Samsung.com. Regístralo en la tienda oficial de Samsung y rellena el formulario con la factura, una foto de la pegatina de la caja, una foto del electrodoméstico instalado y una captura de pantalla de la reseña de tu compra. Cuando Samsung compruebe que todos los datos son correctos, recibirás en tu cuenta los 500€ de reembolso.

Funciones de IA, puerta transparente, consumo reducido… Este frigorífico de Samsung lo tiene todo, y los 500€ de reembolso son la excusa perfecta para comprarlo ahora y sacarle el máximo partido este verano. ¡Corre a por él!

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