Pizza casera, asados y postres: este horno multifunción te va a salvar el verano por menos de 200€

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El horno es uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina en cualquier época del año, aunque le puedes sacar mucho partido en verano. Sobre todo si tienes un horno que sea eficiente y que consuma poco. Si es así, podrás preparar pizzas caseras, pescados, verduras asadas, carnes, gratinados o postres.

La clave suele estar en tener un hornomultifunción, porque pueden adaptarse a distintas preparaciones y en todo momento podrás elegir entre distintos programas de cocción para conseguir mejores resultados. Es justo lo que vas a conseguir con el horno multifunción Candy, que ahora baja su precio a menos de 180€ (tiene un 46% de descuento) en El Corte Inglés. ¡Te contamos todo lo que tienes que saber!

Lo más destacado de este horno Candy en oferta

8 funciones de cocción para preparar pizzas, asados, gratinados y más.

Amplia capacidad de 70 litros para familias o para cocinar varios platos a la vez.

Incluye 'función Pizza' para conseguir una distribución del calor más uniforme.

Clasificación energética A+ para reducir el consumo eléctrico.

El horno más versátil en la cocina

Horno multifunción Candy

Uno de los puntos fuertes del horno multifunción Candy es que se adapta de maravilla a cualquier receta gracias a sus 8 modos de cocción. Así que, si eres de utilizar mucho el horno o necesitas versatilidad en la cocina, es un electrodoméstico ideal. De todas sus funciones, los usuarios destacan la función Pizza, que optimiza la distribución del calor para conseguir masas bien cocinadas y bases crujientes.

También incluye el modo Cook Light, que reduce la cantidad de aceite y de grasa durante la cocción. Viene de maravilla si en verano te apetece cocinar más ligero sin renunciar a un buen sabor. Y sus 70 litros de capacidad son suficientes para una familia, para hacer batch cooking o para comidas y cenas en casa con amigos.

¿Merece la pena? Opiniones del horno multifunción de Candy

"Estupenda relación calidad-precio. Me encanta el fácil manejo y la limpieza".

"Me ha gustado lo grande que es y lo bien que cocina".

"Destaco la capacidad, la aplicación uniforme del calor y la bandeja".

Este horno multifunción de Candy es una buena compra si estás pensando en renovar el tuyo, porque es uno de los más eficientes energéticamente del mercado y además ahora está rebajado a menos de 200€.

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