Cómo recortar un 30% tu consumo de luz con el frigorífico de Samsung

Pensar en el aparato que más energía consume en casa nos lleva directos a la cocina. El frigorífico pasa el día entero encendido para garantizar que la comida se mantenga en condiciones óptimas. Por eso, elegir una alternativa eficiente marca una diferencia notable en las facturas a fin de mes. El frigorífico combi Samsung Bespoke AI RB38C7B6AB1/EF combina una etiqueta energética de clase A con un sistema inteligente de gestión. Esto permite disfrutar de un espacio interior enorme sin que el recibo de la luz se dispare. Para rematar, la web oficial de Samsung tiene este modelo con una rebaja de 630 euros.

Las claves técnicas que mejoran la conservación

SmartThings AI Energy Mode : registra los hábitos de apertura de la unidad para ajustar el trabajo del motor de forma automática.

: registra los hábitos de apertura de la unidad para ajustar el trabajo del motor de forma automática. Tecnología SpaceMax : reduce el grosor de las paredes interiores mediante un aislamiento optimizado, lo que libera espacio hasta alcanzar los 387 litros de capacidad total sin alterar el tamaño del mueble.

: reduce el grosor de las paredes interiores mediante un aislamiento optimizado, lo que libera espacio hasta alcanzar los 387 litros de capacidad total sin alterar el tamaño del mueble. Placa Metal Cooling : el revestimiento metálico de la zona posterior acumula frío de forma natural, logrando que el interior recupere su temperatura idónea en cuanto cierras la puerta.

: el revestimiento metálico de la zona posterior acumula frío de forma natural, logrando que el interior recupere su temperatura idónea en cuanto cierras la puerta. Cajón Optimal Fresh+ : un espacio dividido que trabaja a dos temperaturas diferentes. El lado izquierdo se queda en -1ºC para carnes o pescados y el derecho a 1ºC para conservar vegetales.

: un espacio dividido que trabaja a dos temperaturas diferentes. El lado izquierdo se queda en -1ºC para carnes o pescados y el derecho a 1ºC para conservar vegetales. Sistema Twin Cooling Plus : dobles circuitos de refrigeración que operan por separado en la nevera y el congelador, evitando que los olores se mezclen y asegurando una humedad perfecta.

: dobles circuitos de refrigeración que operan por separado en la nevera y el congelador, evitando que los olores se mezclen y asegurando una humedad perfecta. Funciones Power Cool y Power Freeze: ráfagas rápidas de aire helado que se activan con un botón para enfriar bebidas en tiempo récord o congelar alimentos al instante.

Silencio y comodidad en el día a día

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Por dentro, la distribución de este modelo Bespoke está pensada para aprovechar cada rincón, incorporando estantes de cristal templado de gran resistencia y un botellero específico para el vino. En la parte inferior, el congelador cuenta con tres cajones amplios y se apoya en la tecnología No Frost, una ventaja clave que detiene la formación de hielo y te ahorra la tarea de vaciar y limpiar la escarcha a mano. Además, es un electrodoméstico silencioso que apenas genera 35 dB, una cualidad idónea si tienes una vivienda con cocina abierta al salón.

La conectividad Wi-Fi integrada te permite revisar y ajustar la temperatura del frigorífico directamente desde el móvil. De hecho, el propio aparato te enviará una alerta en forma de notificación si detecta que la puerta se ha quedado abierta por descuido.

Preguntas frecuentes

¿Cómo consigue ahorrar energía la inteligencia artificial?

El sistema aprende los momentos del día en los que no sueles usar la nevera, como por las noches o mientras estás fuera de casa. En esas horas de inactividad, reduce las revoluciones del compresor para gastar el mínimo de electricidad necesario.

¿El fondo metálico Metal Cooling requiere algún tipo de cuidado?

No necesita ninguna atención especial. Al estar integrado de forma fija en la pared trasera, basta con pasarle un trapo húmedo cuando realices la limpieza general del interior de la nevera.

Este combi de Samsung se presenta como una alternativa ideal si toca renovar tu vieja nevera y buscas un electrodoméstico espacioso, con control remoto y la calificación energética más alta. Recuerda que ahora mismo cuenta con 630 euros de descuento.

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