Ikea tiene la mejor cómoda para organizar tu dormitorio: es flexible, modular y se monta en minutos

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¿Necesitas almacenamiento extra en tu dormitorio? Si el armario se te queda corto y tampoco tienes espacio suficiente en el canapé, una de las mejores opciones de almacenamiento es añadir una cómoda para guardar textiles, mantas, accesorios e incluso ropa interior o de otra temporada. Y de paso, quizá puede ser el mueble que le falta a tu dormitorio para darle más personalidad.

Siempre lo hemos concebido como un mueble auxiliar, pero hoy es imprescindible en cualquier dormitorio. Por un lado, sirve para organizar sin saturar el armario y, por el otro, mejora la sensación de orden visual. Si tienes una habitación sencilla y en tonos neutros, tienes que fichar la cómoda de 2 cajones PLATSA de Ikea, rebajada ahora un 27% en su outlet.

Lo mejor de esta cómoda del outlet de Ikea

Sistema modular para combinar piezas y adaptar la cómoda a distintos espacios.

Montaje sencillo sin herramientas y con un sistema tipo 'clic'.

Incluye dos cajones para almacenar ropa, textiles o accesorios.

Las patas elevadas facilitan la limpieza del suelo.

Un sistema de almacenamiento flexible que se adapta a tu dormitorio

Cómoda de 2 cajones PLATSA de Ikea

La cómoda de 2 cajones PLATSA de Ikea es una de las mejores compras que puedes hacer en tu dormitorio. Tiene un diseño modular, lo que significa que la puedes combinar con otros elementos de la misma serie por si en algún momento cambian tus necesidades. Además, es superfácil de montar: las piezas encajan con un 'clic', sin herramientas ni instrucciones difíciles.

Los cajones están diseñados para el uso diario, así que tienen capacidad suficiente para ropa o accesorios. Y siempre puedes añadir complementos interiores para organizar mejor el espacio disponible y adaptarlo a tus necesidades.

¿Cómo incluir esta cómoda en el diseño de un dormitorio?

Una de las ventajas de elegir mobiliario neutro es que es muy fácil integrarlo en cualquier tipo de dormitorio. Por ejemplo:

En un dormitorio minimalista, ayuda a ordenar sin romper la estética, sobre todo combinada con tonos claros o con madera suave.

En dormitorios más pequeños, la puedes colocar bajo una ventana o en una pared secundaria para aprovechar un espacio en desuso.

En dormitorios juveniles, incluso compartidos, reorganiza el espacio y se adapta a necesidades cambiantes.

Además de tener un 27% de descuento en el outlet de Ikea, puedes recibir esta cómoda gratis en casa. ¡Todo por menos de 85€!

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