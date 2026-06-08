La esencia coreana que devuelve el glow a las pieles apagadas: ¡rebajada y con un 10% de descuento extra!

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La cosméticacoreana lleva varios años siendo tendencia en el cuidado de la piel gracias a su filosofía: prevenir antes que corregir y utilizar productos con ingredientes de origen natural para cubrir las distintas necesidades de la piel. Uno de los principios de la K-Beauty es la hidratación para mantener una piel suave y equilibrada.

La rutina coreana completa tiene 10 pasos, aunque la ventaja es que puedes adaptarla por completo a tu piel. Eso sí, uno de los productos que tienes que probar es la esencia. No es ni un sérum ni un tónico, sino un paso imprescindible que prepara la piel para los productos que apliques después, como la esencia Propolis Energy Boosting Essence de Wishtrend, rebajada ahora un 30% en MiiN Cosmetics y con un 10% de descuento extra con el código ELESPANOL10. ¿Te animas a probarla?

Beneficios de la esencia de Wishtrend

El propóleo refuerza la barrera cutánea e hidrata en profundidad las pieles secas o deshidratadas.

Textura ligera que se absorbe rápido sin sensación pesada ni grasa.

Incluye extracto de corteza de sauce blanco que renueva la superficie de la piel.

Aporta luminosidad de manera natural y efecto glow.

La esencia coreana con la que conseguirás una piel hidratada y luminosa

Propolis Energy Boosting Essence de Wishtrend

Lo que más nos gusta de la esencia Propolis Energy Boosting Essence de Wishtrend es que trabaja sobre la piel en distintos sentidos. Hidrata en profundidad, pero también mejora el aspecto de la dermis gracias a su combinación de ingredientes tan habituales en la cosmética coreana.

El protagonista de la fórmula es el propóleo, con propiedades calmantes y antioxidantes, que viene muy bien para pieles tirantes, apagadas o muy secas. Y también se suma el agua de aciano —aporta frescor e hidrata— y el extracto de corteza —mejora la textura de la piel de manera suave y progresiva—. Puedes conseguir todos estos beneficios con aplicar esta esencia de Wishtrend tanto en la rutina de día como en la de noche.

Estos son los pasos de una buena rutina de cosmética coreana

La rutina coreana completa tiene 10 pasos, aunque puedes adaptarlos como prefieras:

Desmaquillante. Limpiador. Exfoliante. Tónico. Mascarilla. Esencia. Sérum. Contorno de ojos. Crema hidratante. Protector solar.

Esta esencia coreana va en el sexto paso, aunque la marca también propone utilizarla directamente como un tónico, si buscas simplificar tu rutina y utilizar la misma fórmula para los dos pasos. Aplica el códigoELESPANOL10 para conseguirla con un 10% de descuento extra en MiiN Cosmetics.

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