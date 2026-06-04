Este verano no pases calor con estos dos splits LG y una única unidad exterior

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Con la llegada del verano y las primeras olas de calor intenso a la vuelta de la esquina, contar con un buen sistema de climatización en el hogar se vuelve una prioridad absoluta para mantener un ambiente fresco y agradable. Los aires acondicionados se han transformado en electrodomésticos indispensables para suavizar las altas temperaturas. Sin embargo, cuando se quiere acondicionar más de una habitación, la instalación tradicional de un motor externo por cada aparato split puede saturar por completo el espacio de las terrazas, balcones o fachadas. Para adelantarse a los meses más calurosos optimizando el espacio, el sistema multi splitLG NET WIFI 2x1 permite refrescar dos estancias de hasta 20 m² y 30 m² de manera independiente utilizando una única unidad exterior. ¿Lo mejor? El descuento del 33% en la web de LG.

Compresor Dual Inverter, conectividad WiFi ThinQ y control de consumo

Configuración 2x1 Multi Split : sistema eficiente que alimenta dos unidades interiores de 2150 y 3010 frigorías con un solo motor exterior para ahorrar espacio.

: sistema eficiente que alimenta dos unidades interiores de 2150 y 3010 frigorías con un solo motor exterior para ahorrar espacio. Conectividad inteligente WiFi : vinculación con la aplicación LG ThinQ para encender, apagar o programar el aire desde cualquier lugar mediante el smartphone.

: vinculación con la aplicación LG ThinQ para encender, apagar o programar el aire desde cualquier lugar mediante el smartphone. Filtro antipolvo PM 2,5 : malla de alta densidad capaz de eliminar el 90% de las partículas en suspensión, garantizando un ambiente respirable y mucho más limpio.

: malla de alta densidad capaz de eliminar el 90% de las partículas en suspensión, garantizando un ambiente respirable y mucho más limpio. Gestión de energía activa : botón específico en el mando que ajusta y limita el nivel de consumo eléctrico en función de las necesidades reales de cada momento.

: botón específico en el mando que ajusta y limita el nivel de consumo eléctrico en función de las necesidades reales de cada momento. Función de autolimpieza automática : ciclo de ventilación integrado que seca la humedad interna del aparato al apagarse para prevenir bacterias y malos olores.

: ciclo de ventilación integrado que seca la humedad interna del aparato al apagarse para prevenir bacterias y malos olores. Protección anticorrosión Gold Fin: recubrimiento especial en el intercambiador exterior que lo protege contra la humedad y la salinidad, ideal para zonas costeras.

Aire purificado, compatibilidad por voz y refrigeración rápida

Sistema multi split LG NET WIFI 2x1

Uno de sus puntos fuertes es su compatibilidad con los asistentes de voz Google Home y Amazon Alexa, permitiendo regular la temperatura con comandos sencillos sin necesidad de buscar el mando a distancia. Para los días de calor extremo, el equipo activa una velocidad de refresco acelerada que enfría las habitaciones de forma casi instantánea, distribuyendo el caudal de aire de manera homogénea por todo el espacio.

La inclusión de prefiltros mecánicos asegura la retención de las motas de polvo y pelos de mascotas más grandes antes de que el aire pase al sistema de filtrado fino. Además, todo el circuito técnico trabaja con gas refrigerante R32, una alternativa mucho más ecológica y con mayor capacidad de intercambio térmico que los antiguos.

Preguntas frecuentes

¿Qué ventajas aporta el sistema 2x1 en comparación con instalar dos aires independientes?

La configuración 2x1 permite conectar las dos unidades interiores (destinadas a estancias de unos 20 y 30 metros cuadrados) a una única máquina en el exterior. Esto significa que solo necesitas realizar una instalación en tu fachada o balcón.

¿En qué consiste el sistema de autolimpieza y cuándo se activa?

La función de autolimpieza se pone en marcha de manera automatizada justo en el momento en que apagas el aire acondicionado. El dispositivo activa el ventilador interno durante un periodo de tiempo determinado para secar por completo la humedad restante que queda acumulada en el intercambiador de calor. Este proceso evita la proliferación de moho, hongos y bacterias, eliminando la aparición de malos olores.

Se acabó pasar calor en los meses de verano con este aire acondicionado LG con descuento del 33% en la web de LG.

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