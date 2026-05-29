El aire acondicionado portátil de AEG que más se está vendiendo vuelve a estar rebajado en las ofertas de mayo

¿Merece la pena instalar un aire acondicionado split en casa o es mejor un aire acondicionado portátil? Es una pregunta muy lógica ahora que el verano está a la vuelta de la esquina. Y aunque cada hogar tiene sus propias necesidades, cada vez más personas se decantan por la segunda opción. Si no quieres instalación profesional, ni hacer obras, incluso si vives de alquiler, tienes que fichar el aire acondicionado portátil Comfort 6000 de AEG.

Es un modelo portátil con 9.000 BTUs de potencia que también tiene función de ventilador y deshumidificador, y esa es la razón por la que lleva semanas arrasando en ventas en AEG. Y ahora lo puedes conseguir con 150€ de descuento si aprovechas las últimas ofertas de mayo de AEG, que terminan este 31 de mayo.

Lo más interesante de este aire acondicionado superventas

9.000 BTUs de potencia que pueden refrescar habitaciones en pocos minutos.

Función 3 en 1 con aire acondicionado, ventilador y deshumidificador.

Control remoto desde la app de AEG para ajustar temperatura y temporizador.

Nivel máximo de ruido de 64 dB para no molestar de noche.

El sistema mejora la eficiencia y te permite ahorrar hasta un 28% con el kit de ventana Premium.

El aire acondicionado que enfría sin obras y sin disparar el consumo

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Uno de los beneficios más evidentes del aire acondicionado portátil Comfort 6000 de AEG es la facilidad de uso. No necesitas una instalación profesional, como en el caso de los aires tipo split, ni hacer reformas en casa. Solo tienes que colocar el tubo de salida, ajustar el kit de ventana y podrás ponerlo a funcionar en cuestión de minutos. Así que tiene mucho sentido en pisos de alquiler, apartamentos pequeños o segundas residencias.

Además, podrás mover el aire acondicionado de un lugar a otro. Por ejemplo, en el salón durante el día y en el dormitorio por la noche. Además, según datos de AEG, con el kit de ventana premium puedes conseguir la temperatura perfecta hasta un 60% más rápido y también ahorrar en la factura de la luz.

Cómo aprovechar las últimas ofertas de mayo de AEG

Las ofertas de mayo de AEG son una de las promociones más interesantes activas ahora mismo, y llegan a su fin este domingo 31 de mayo. La marca ha lanzado descuentos de hasta el 46% en grandes y pequeños electrodomésticos, que van desde este aire acondicionado hasta frigoríficos, hornos, lavadoras, secadoras, aspiradores o freidoras de aire.

Para aprovechar las ofertas, lo único que tienes que hacer es añadir al carrito los productos rebajados que te interesen y comprarlos antes de que vuelvan a su precio original. ¡Solo hay gangas!

¿Lo quieres? Aprovecha que las ofertas de mayo de AEG terminan en muy pocos días, porque es una compra con mucho sentido para soportar el calor este verano. ¡Ahora con 150€ de descuento!

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