Las Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX: el calzado impermeable diseñado para correr por montaña con total agarre y máxima amortiguación

¿Eres de los que prefiere posponer el entrenamiento si el cielo amenaza lluvia y barro? Con las zapatillas de trail Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX, esos días de excusas se han acabado. Han sido diseñadas específicamente para que nada te detenga cuando el clima se complica. Lo mejor es que ahora mismo puedes conseguirlas con un 30% de descuento en Nike.

Características principales de las Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX

Impermeabilidad GORE-TEX avanzada: Mantén la humedad fuera de tus pies mientras permites que transpiren de forma eficiente, evitando el sobrecalentamiento.

Mantén la humedad fuera de tus pies mientras permites que transpiren de forma eficiente, evitando el sobrecalentamiento. Nueva espuma ReactX: Este compuesto ofrece un retorno de energía un 13% superior al modelo anterior, lo que se traduce en una mayor propulsión en cada zancada.

Este compuesto ofrece un retorno de energía un 13% superior al modelo anterior, lo que se traduce en una mayor propulsión en cada zancada. Suela con compuesto All Terrain: El diseño de tracción está optimizado para garantizar estabilidad y agarre tanto en ascensos pronunciados como en superficies resbaladizas.

El diseño de tracción está optimizado para garantizar estabilidad y agarre tanto en ascensos pronunciados como en superficies resbaladizas. Puntera reforzada 3D: Contra impactos de rocas y raíces, actuando además como una barrera adicional contra el agua y el barro.

Contra impactos de rocas y raíces, actuando además como una barrera adicional contra el agua y el barro. Ligereza sorprendente: Con solo unos 300 gramos, ofrecen una agilidad poco común en calzado de trail que incorpora una membrana impermeable.

¿Qué convierte a las Pegasus Trail 5 en la elección definitiva para el mal tiempo?

Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX

Un factor clave en este modelo es su versatilidad. Muchas zapatillas de trail resultan incómodas si el trayecto incluye tramos de asfalto antes de llegar al monte, pero el compuesto de suela ATC de Nike es sorprendentemente suave en carretera y ofrece una tracción implacable en barro.

Sin embargo, el verdadero secreto de su rendimiento radica en la fusión de la membrana GORE-TEX con la tecnología de espuma ReactX. Mientras la primera asegura que llegues a casa con los pies completamente secos, la segunda aporta una reactividad y energía que transforman la experiencia de carrera frente a versiones anteriores.

Preguntas frecuentes

¿Sirven para senderismo o están pensadas solo para correr?

Aunque su diseño principal es el running, su comodidad y nivel de agarre las hacen ideales para caminatas rápidas o senderismo ligero.

¿La membrana GORE-TEX hace que la zapatilla sea rígida?

En absoluto. Nike ha desarrollado una parte superior muy flexible, permitiendo que la zapatilla se adapte cómodamente al movimiento del pie.

Si buscas un calzado que te permita olvidarte de las condiciones climáticas y concentrarte exclusivamente en tus kilómetros, las Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX son una excelente opción para esta temporada. No dejes pasar el 30% de descuento en la web oficial de Nike.

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