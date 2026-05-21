Nike celebra la Liga del Barça con ofertas: rebajado este pantalón de hombre un 30%

El Barça consiguió hace algo más de una semana el título de Liga y Nike acaba de lanzar ofertas en su tienda online para celebrarlo. Entre todos los productos con descuento, han rebajado el pantalón deportivo de fútbol FC Barcelona Strike un 30% solo por tiempo limitado en su web.

Así que, si eres aficionado culé, aprovecha porque este pantalón del Barça y otras prendas están rebajadas con hasta un 30% de descuento. Es la mejor manera de llevar los colores de tu equipo, a un precio mucho más bajo que cuando empezó la temporada.

Lo mejor de este pantalón del Barça rebajado

Tecnología Nike Dri-FIT que mantiene el sudor bajo control y mejora la sensación de frescura.

Tejido Knit ligero, suave y muy cómodo, incluso para entrenamientos largos.

El ajuste es entallado, lo que reduce distracciones y acompaña siempre el movimiento.

Los bajos elásticos aseguran una sujeción muy estable en el tobillo.

Un pantalón oficial para sentirte un jugador más de tu equipo

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El pantalón deportivo de fútbol FC Barcelona Strike está diseñado para acercarte al rendimiento de los profesionales que lo usan a diario. Tiene un ajuste entallado que evita cualquier tipo de limitación, tanto si practicas fútbol como cualquier otro deporte. Y si 'sobra' menos tela, tus movimientos serán mucho más limpios.

El tejido es de punto ligero, así que acompaña sin agobiar. Lo que más nos gusta es la tecnología Dri-FIT, presente en muchas otras prendas de Nike, porque mantiene el cuerpo fresco incluso en los entrenamientos más largos. Y por si fuera poco, Nike ha utilizado materiales reciclados para confeccionarlo.

Nike rebaja otros productos del FC Barcelona

Nike ha rebajado otras prendas del FC Barcelona en las ofertas que tiene activas en su página web. Además de este pantalón de fútbol, podrás encontrar rebajado un 30% un pantalón corto de fútbol que corresponde a la primera equipación de este año.

Igual que pantalones de fútbol largos y cortos para niños y una chaqueta Woven con cremallera en color gris. Ahora mismo, todas las prendas rebajadas del Barça tienen descuentos del 30% por tiempo limitado en la tienda online de Nike.

¿Quieres celebrar la Liga de tu equipo por todo lo alto? Date un capricho con este pantalón del Barça rebajado a menos de 50€, ¡es estupendo en cualquier época del año!

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