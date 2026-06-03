¿Merecen la pena las gafas inteligentes? Este es el motivo por el que tanta gente las utiliza

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¿Conoces las gafasinteligentes? Es el accesorio de moda y todo apunta a que va a ser una de las tendencias de este verano 2026 que está a punto de comenzar, pues incluyen funciones útiles que en muchos casos sustituyen a algún dispositivo electrónico convencional. Por ejemplo, puedes hacer llamadas con las propias gafas, escuchar música y responder mensajes.

Y siguen siendo unas gafas al uso, lo que significa que te protegen del sol y que deben estar certificadas para su uso en exteriores. Un buen ejemplo, si quieres probar uno de estos modelos sin gastarte un dineral, son las gafas inteligentes polarizadas de Klack, rebajadas ahora a menos de 40€ en PcComponentes.

Características destacadas de estas gafas inteligentes Klack

Más de 5 horas de reproducción continua.

Altavoces integrados para escuchar música sin auriculares.

Conexión Bluetooth 5.0 para una vinculación rápida y estable con iPhone y Android.

Las lentes polarizadas reducen reflejos y mejoran la comodidad visual en exteriores.

Escucha música y atiende llamadas con estas gafas de Klack

Gafas polarizadas de Klack

Con las gafas inteligentes polarizadas de Klack podrás escuchar tu contenido favorito sin perder en ningún momento la percepción del entorno, lo que sí ocurre con auriculares. El sonido, además, llega de manera abierta, así que es un método de escucha muy respetuoso con la salud auditiva.

También podrás hacer y recibir llamadas con estas gafas inteligentes, que además reducen el ruido ambiental y tienen un modo para responder sin tocar el móvil ni el smartwatch. Y todo con un diseño elegante que pasa desapercibido. Nadie creerá que son unas gafasinteligentes.

Preguntas frecuentes

¿Qué son unas gafas inteligentes?

Son gafas de sol con funciones inteligentes, ya que pueden reproducir música, hacer llamadas en manos libres o conectarse con el móvil de manera inalámbrica.

¿Para qué sirven estas gafas inteligentes de Klack?

Justo para las funciones anteriores y también para proteger la vista, como cualquier otra gafas de sol, gracias a las lentes polarizadas.

¿Son compatibles con iPhone y Android?

Sí. Las gafas de sol inteligentes se conectan por Bluetooth 5.0 y funcionan con dispositivos Apple y Android compatibles.

¿Las puedo llevar para hacer deporte?

Sí. Tienen un diseño muy ligero, puedes escuchar tu música sin aislarte del entorno y sin auriculares (no molesta), así que es ideal para hacer deporte o para pasear al aire libre.

¿Son legales en España?

Así es. No incluyen cámara ni sistemas de grabación, así que su uso está permitido en espacios públicos, siempre que respetes las normas correspondientes.

¿Te apetece darle una oportunidad? Estas gafas inteligentes de Klack son una de las compras más lógicas si eres fan de la tecnología y te gustan los accesorios versátiles. ¡Ahora por menos de 40€!

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