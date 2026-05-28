PlayStation VR2: así es la realidad virtual de Sony que cambia la manera de jugar en PS5

La realidad virtual lleva años intentando ser una parte importante del gaming, pero no ha sido hasta el lanzamiento de la PlayStation VR2 cuando la experiencia se parece de verdad a lo que muchos jugadores imaginaban. Sony ha incluido un visor más avanzado para sacar todo el potencial de la PlayStation 5 y que la sensación de inmersión sea muy realista.

Es una propuesta para jugadores que quieren sentirse dentro de sus títulos favoritos, así como sentir los movimientos, el sonido y las vibraciones. Y aunque hasta hace bien poco la realidad virtual era complicada o aparatosa, la PlayStation VR2 mejora una barbaridad la experiencia, mucho más ahora que PcComponentes ha rebajado este dispositivo a menos de 350€ en sus Ofertas TOP de la semana. ¡Chollazo!

Lo más destacado de la PlayStation VR2

Pantallas OLED 4K HDR con resolución de 2000 x 2040 píxeles por ojo para ver imágenes nítidas y realistas.

Frecuencia de actualización de hasta 120 Hz para movimientos fluidos y reducir la sensación de mareo.

Campo de visión de 110° para que la experiencia sea más envolvente.

Mandos PS VR2 Sense con gatillos adaptativos y respuesta háptica para sentir vibraciones o impactos en las manos.

Una experiencia inmersiva con 4K HDR, audio 3D y control háptico

PlayStation VR2

La PlayStation VR2 tiene una 'mezcla' de tres características muy difíciles de superar: imagen OLED, HDR y una alta tasa de refresco. Por tanto, los escenarios de cualquier título son más vivos y naturales, sobre todo en juegos de conducción, terror o de explorar distintos lugares. Además, Sony ha trabajado mucho en el apartado sensorial.

El visor incluye vibración y los mandos utilizan tecnología háptica, que es capaz de transmitir los movimientos e impactos a las manos para que sientas el juego en primera persona. Y todo con un audio 3D Tempest, que es de primera calidad para localizar enemigos y aumentar la sensación de estar físicamente dentro del videojuego.

Preguntas frecuentes

¿La PlayStation VR2 funciona con cualquier consola PlayStation?

No. Este visor está diseñado para PlayStation 5 y no es compatible con ninguna otra de Sony.

¿Es necesario instalar sensores externos o cámaras?

No. El sistema utiliza cámaras integradas en el visor para hacer un seguimiento del movimiento y de los mandos, así que la instalación es más sencilla que en generaciones anteriores.

¿La calidad de imagen se nota frente a otros visores?

Sí. Las pantallas OLED con resolución 4K HDR y los 120 Hz proporcionan una experiencia fluida, sobre todo en juegos optimizados para PS VR2.

¿Puede provocar mareos al jugar?

Depende de la persona y del tipo de juego, pero la alta frecuencia de actualización y el seguimiento mejorado reducen bastante la sensación de mareo.

Sony ha trabajado mucho (y bastante bien) en el diseño y el funcionamiento de la PlayStation VR2, así que solo te queda comprarla rebajada, hacerte con tus títulos favoritos y disfrutar al máximo de la experiencia.

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