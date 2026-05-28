PlayStation VR2: así es la realidad virtual de Sony que cambia la manera de jugar en PS5
La PlayStation VR2 incluye tecnología háptica, seguimiento ocular y sistemas que te acercan a una experiencia 100% inmersiva al jugar.
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La realidad virtual lleva años intentando ser una parte importante del gaming, pero no ha sido hasta el lanzamiento de la PlayStation VR2 cuando la experiencia se parece de verdad a lo que muchos jugadores imaginaban. Sony ha incluido un visor más avanzado para sacar todo el potencial de la PlayStation 5 y que la sensación de inmersión sea muy realista.
Es una propuesta para jugadores que quieren sentirse dentro de sus títulos favoritos, así como sentir los movimientos, el sonido y las vibraciones. Y aunque hasta hace bien poco la realidad virtual era complicada o aparatosa, la PlayStation VR2 mejora una barbaridad la experiencia, mucho más ahora que PcComponentes ha rebajado este dispositivo a menos de 350€ en sus Ofertas TOP de la semana. ¡Chollazo!
Lo más destacado de la PlayStation VR2
- Pantallas OLED 4K HDR con resolución de 2000 x 2040 píxeles por ojo para ver imágenes nítidas y realistas.
- Frecuencia de actualización de hasta 120 Hz para movimientos fluidos y reducir la sensación de mareo.
- Campo de visión de 110° para que la experiencia sea más envolvente.
- Mandos PS VR2 Sense con gatillos adaptativos y respuesta háptica para sentir vibraciones o impactos en las manos.
Una experiencia inmersiva con 4K HDR, audio 3D y control háptico
La PlayStation VR2 tiene una 'mezcla' de tres características muy difíciles de superar: imagen OLED, HDR y una alta tasa de refresco. Por tanto, los escenarios de cualquier título son más vivos y naturales, sobre todo en juegos de conducción, terror o de explorar distintos lugares. Además, Sony ha trabajado mucho en el apartado sensorial.
El visor incluye vibración y los mandos utilizan tecnología háptica, que es capaz de transmitir los movimientos e impactos a las manos para que sientas el juego en primera persona. Y todo con un audio 3D Tempest, que es de primera calidad para localizar enemigos y aumentar la sensación de estar físicamente dentro del videojuego.
Preguntas frecuentes
¿La PlayStation VR2 funciona con cualquier consola PlayStation?
No. Este visor está diseñado para PlayStation 5 y no es compatible con ninguna otra de Sony.
¿Es necesario instalar sensores externos o cámaras?
No. El sistema utiliza cámaras integradas en el visor para hacer un seguimiento del movimiento y de los mandos, así que la instalación es más sencilla que en generaciones anteriores.
¿La calidad de imagen se nota frente a otros visores?
Sí. Las pantallas OLED con resolución 4K HDR y los 120 Hz proporcionan una experiencia fluida, sobre todo en juegos optimizados para PS VR2.
¿Puede provocar mareos al jugar?
Depende de la persona y del tipo de juego, pero la alta frecuencia de actualización y el seguimiento mejorado reducen bastante la sensación de mareo.
Sony ha trabajado mucho (y bastante bien) en el diseño y el funcionamiento de la PlayStation VR2, así que solo te queda comprarla rebajada, hacerte con tus títulos favoritos y disfrutar al máximo de la experiencia.
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