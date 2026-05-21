¿Por qué tiene más sentido comprar el iPhone 15 que el nuevo iPhone 17?

Aunque el sector de la telefonía avance a pasos agigantados y haya cierta tendencia a tener el último smartphone del mercado, podemos ahorrar mucho más si seguimos otro ritmo. Sobre todo, si eres fan de Apple y renuevas tu iPhone cada ciertos años. El truco no está en comprar el último lanzamiento, sino en irte varios modelos atrás para ahorrarte unos euros.

Por ejemplo, el iPhone 15 es uno de los smartphones más equilibrados hoy en día. Han salido dos modelos más desde entonces, pero sigue siendo un móvil con buena cámara, potencia de sobra, el diseño premium de Apple y todavía le quedan años de actualizaciones. Y si además 'cazas' alguna oferta, como la de Carrefour, que lo acaba de rebajar a menos de 600€ con envío gratis en su tienda online. ¡Esto sí que es una ganga!

Las características que nos convencen del iPhone 15

La cámara principal de 48 MP hace fotos con más nivel de detalle, incluso de noche o con zoom.

El chip A16 Bionic es muy fluido con apps, juegos y multitarea.

Pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con un buen nivel de brillo incluso a pleno sol.

La batería de 3877 mAh aguanta sin problema todo el día.

Un iPhone muy equilibrado por menos de 600€

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El iPhone 15 es uno de los móviles más equilibrados que ha lanzado Apple en los últimos años, porque mantiene cierta continuidad. Apple cogió muchas de las funciones que hasta ese momento había reservado para las gamas Pro y las incluyó en este smartphone, que rinde muy bien en el día a día.

El chip A16 Bionic ofrece un rendimiento increíble para abrir apps, editar fotos, grabar vídeo o jugar. Y mantiene una gestión energética muy eficiente, lo que agradecerás si no quieres vivir pegado al cargador. Además, este fue el primer modelo de Apple que dio el salto al USB-C para hacerlo todavía más cómodo.

¿Merece la pena comprar el iPhone 15 en 2026?

Exactamente, este mismo iPhone 15 costaba 959€ nuevo cuando salió al mercado hace unos años, y aunque ha bajado ligeramente su precio a medida que han salido modelos nuevos, ahora tiene una oferta tremenda en Carrefour. Cuesta menos de 600€, y esa es su principal baza.

Así que sí, merece la pena, sobre todo si no necesitas tener el último móvil del mercado. Mantiene todas las ventajas del ecosistema Apple, seguirá recibiendo actualizaciones de iOS durante más años y no da la sensación de estar ante un móvil antiguo en ningún caso.

¿Te apetece cambiar un iPhone más antiguo o un modelo de otra marca por este iPhone 15? Si es así, aprovecha que acaba de bajar de precio en Carrefour, ¡y la oferta no va a tardar mucho en volar!

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