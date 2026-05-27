Solo necesitas un cepillo en tu vida y es este de Revlon: seca, alisa, da volumen y reduce el frizz por menos de 40€

Si te encantan los dispositivos multifunción y la idea de hacer varias funciones con el mismo aparato, necesitas el cepillo voluminizador Salon One-Step de Revlon, porque va a mejorar una barbaridad tu rutina de haircare. Retira la humedad como un secador y peina como si fuera un cepillo redondo de toda la vida, así que puedes dar forma y volumen al mismo tiempo que lo secas.

De esta manera, ahorras muchísimo tiempo, dinero, esfuerzo y reduces la exposición al calor. Y lo que es mejor, ¡sin moverte de casa! Si lo quieres probar, AliExpress acaba de rebajar este cepillo de Revlon a menos de 40€, ¡solo por tiempo limitado!

Lo mejor de tener este cepillo voluminizador en tu rutina

Seca y alisa a la vez para peinar el cabello en menos tiempo.

La tecnología iónica reduce el encrespamiento hasta en un 30%.

Consigue un 22% más de brillo y reduce un 36% la rotura del cabello.

Incluye también tecnología cerámica que distribuye mejor el calor y reduce el daño.

El cepillo para conseguir resultados de peluquería en tiempo récord

Salon One-Step de Revlon

El cepillo voluminizador Salon One-Step de Revlon nos encanta, porque simplifica muchísimo la rutina de haircare, sobre todo cuando tienes prisa o no te apetece pasarte media hora delante del espejo para conseguir una melena decente. Lo mejor es el formato 2 en 1 para secar y moldear al mismo tiempo, pues así conseguirás un mejor resultado que si utilizas secador y plancha.

Además, con sistemas inteligentes que cuidan de tu melena: tecnología iónica —para reducir el frizz y conseguir un acabado más pulido y con brillo— y tecnología cerámica —distribuye el calor de forma homogénea para reducir el daño y no castigar la fibra capilar—.

Cómo usar este cepillo de Revlon

Lo primero que debes saber es que lo recomendable es utilizar este cepillo voluminizador de Revlon sobre el pelo húmedo y nunca completamente mojado. Retira el exceso de agua con una toalla y divide el pelo en secciones para trabajar mechón por mechón.

Después de eso, ya puedes utilizarlo como un cepillo redondo convencional, deslizando de raíz a puntas para que el aire caliente seque y moldee al mismo tiempo. Así, conseguirás volumen en la raíz y darle la forma que prefieras a tu melena. También puedes peinarte las puntas hacia dentro o hacia fuera, hacer ondas suaves, un acabado liso con movimiento o el efecto blowout que tan de moda está.

Aunque aún no lo hayas probado, te aseguramos que este cepillo voluminizador de Revlon va a cambiar para siempre tu rutina de cuidado capilar. ¡Y no te va a costar más de 40€!

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