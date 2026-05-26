Ondas surferas, volumen y alisado: así es el cepillo de aire 5 en 1 de Cecotec que triunfa para el verano
Este cepillo de aire seca, alisa, da volumen, ondula y riza con solo cambiar de cabezal. ¡Y también mantiene a raya el frizz!
¿Qué moldeador de pelo comprar en 2026? Marcas más vendidas, tecnología y preguntas frecuentes
Noticias relacionadas
¿Quieres una melena bonita y cuidada este verano? No la vas a conseguir solo con los productos adecuados, porque también es importante cuánto la expongas al calor y de qué manera lo hagas. No tenemos ninguna duda de que el cepillo de aire es el dispositivo estrella en esta época del año (y en todas), porque seca y peina al mismo tiempo.
Los cepillos de aire combinan flujo de aire caliente con distintos cabezales para alisar, dar volumen, hacer ondas o definir rizos al mismo tiempo que secas el cabello, y con mucho menos esfuerzo que si tuvieras que utilizar varios aparatos. Si aún no forman parte de tu rutina de haircare, tienes que fichar el cepillo de aire 5 en 1 Bamba CeramicCare de Cecotec, rebajadísimo a menos de 40€ en AliExpress.
Lo más destacado del cepillo 5 en 1 de Cecotec
- 5 cabezales intercambiables para hacer ondas surferas o alisados con volumen.
- Tecnología iónica que reduce el encrespamiento y da brillo natural al cabello.
- Potencia de 1000 W para secar y moldear el pelo más rápido.
- 3 temperaturas + 2 velocidades + función de aire frío.
Seca, moldea y da volumen sin cambiar de dispositivo
El cepillo de aire 5 en 1 Bamba CeramicCare de Cecotec es un aparato 'todo en uno' que te servirá cuando tengas poco tiempo y también cuando busques un peinado algo más elaborado. Puedes secarlo, darle forma, hacer ondas suaves o conseguir un efecto blowout sin salir de casa. ¡Y solo con cambiar de cabezal!
El cepillo incluye distintas opciones según el acabado: cabezales redondos de distintos tamaños para dar volumen y movimiento, y un cepillo alisador con revestimiento cerámico. Por supuesto, también está equipado con tecnología iónica, lo que te ayudará a mantener a raya el frizz y el encrespamiento en verano por culpa de la humedad.
Ideas de peinados para verano con este cepillo de aire
¿Quieres ideas de peinado fáciles y originales que te puedes hacer con un cepillo de aire? Toma nota:
- Ondas surferas suaves para crear movimiento natural sin que los rizos estén demasiado marcados.
- Efecto blowout con volumen en la raíz, acabado pulido y movimiento.
- Alisado perfecto y pulido sin encrespamiento y frizz.
- Definir mechones concretos, dar volumen en raíz o puntas.
¿Lo quieres en tu rutina? Si lo quieres para ti (o para regalar), te aseguramos que le vas a sacar muchísimo partido este verano y lo vas a querer llevar contigo a todas partes. ¡Por menos de 40€!
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.