No esperes al final del verano para cuidar tu melena: empieza hoy con esta mascarilla viral de leche de cabra

El verano es maravilloso para algunas cosas… y un fastidio para otras. Y tu pelo es una de ellas. El sol, el cloro, la sal y el calor terminan pasando factura, así que es normal que llegues a septiembre con una melena sin fuerza, sin brillo y que se caiga más de lo habitual. A menos que pongas remedio y empieces a utilizar una mascarilla capilar para prevenir y reducir al máximo los daños.

Una de las más virales en redes sociales es la mascarilla de leche de cabra de Ziaja, pues refuerza la fibra capilar y deja el pelo con mucho brillo. No esperes a tener el pelo dañado para actuar, porque con esta fórmula vas a presumir de melena gracias a la combinación de las proteínas de leche de cabrayqueratina. ¡A un precio que no has visto venir!

Todo lo que hace por tu melena esta mascarilla de leche de cabra

La combinación de queratina y proteínas de leche de cabra refuerza y reconstruye la fibra capilar.

Aporta hidratación intensa al cabello seco sin apelmazar.

Mejora la flexibilidad, reduce el pelo frágil y el riesgo de roturas.

Acabado más brillante y suave desde los primeros usos.

Esta mascarilla de Ziaja es viral y deja el pelo más brillante

Mascarilla de leche de cabra de Ziaja

Seguro que te has encontrado con la mascarilla de leche de cabra de Ziaja en redes sociales, porque lleva semanas siendo viral. Su fórmula combina queratina y proteínas de leche de cabra, dos ingredientes que mejoran la estructura del cabello. Es decir, que actúan en la fibra capilar y en el interior para que consigas una melena más flexible, menos áspera al tacto y mucho más fácil de peinar.

Si tienes el pelo apagado o sin brillo (o quieres evitar que te ocurra), esta mascarilla de Ziaja es muy hidratante, aunque la puedes utilizar si tienes el pelo graso. Solo tienes que aplicarla después de tu champú habitual y dejarla actuar entre 3 y 5 minutos. ¡Facilísimo!

¿Funciona? Estas son las reseñas de la mascarilla de Ziaja

"¡Me encanta! Deja el pelo fenomenal y no tiene ingredientes nocivos".

"Es parte de mi rutina para cuidar mis rizos, porque es apta para el método curly. Desde que la uso, he notado de verdad una mejoría en la estructura de los rizos. Tenía el pelo muy seco y estropeado, y me ha ayudado muchísimo a devolverle la vida".

"Deja el cabello superbién, con mucho brillo, sin frizz y muy suave".

Esta mascarilla de leche de cabra de Ziaja le va a devolver el brillo y la fuerza a tu melena, así que corre ahora a comprarla en Primor con descuento.

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