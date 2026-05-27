Llega el momento de cambiar la base de maquillaje por una BB Cream: ¿tienes ya la tuya?

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¿Estamos todas de acuerdo en que ya ha llegado la época del año de guardar la base de maquillaje en un cajón y cambiarla por una BB Cream o una crema hidratante con color? En verano, la piel nos pide fórmulas ligeras, que se absorban rápido y dejen un acabado natural, y estos productos encajan de lleno en esa definición.

Una BB Cream es un producto a medio camino entre una base de maquillaje y una fórmula que también trabaja sobre los problemas de la piel. Cubre, unifica el tono, ayuda a conseguir un efecto buena cara y mantiene la piel hidratada sin llegar a ser pesada. Ideal, ¿verdad? Si aún no has encontrado la fórmula perfecta para el buen tiempo o te apetece probar algo diferente, la BB Cream Aquasource de Biotherm es estupenda, y ahora está rebajada en El Corte Inglés a menos de 22€.

Beneficios de la BB Cream de Biotherm

Su fórmula mantiene la piel hidratada durante todo el día.

Aporta 7 beneficios en un solo producto: hidrata, corrige imperfecciones…

El SPF15 añade una protección extra frente a la radiación solar.

Textura cremosa modulable, que se absorbe fácilmente y deja un acabado muy natural.

Funciona en todo tipo de pieles (mixtas, secas, grasas, sensibles…).

Hidratación, efecto buena cara y maquillaje en un solo gesto

BB Cream

Lo que más nos gusta de la BB Cream Aquasource de Biotherm es que no se limita solo a maquillar. Más bien es un producto todoterreno que tiene sentido en tu rutina de skincare si buscas una fórmula que deje una piel bonita, luminosa y con efecto descansado sin tener que aplicar varios productos.

Uno de sus puntos fuertes es la hidratación, pues Biotherm asegura que actúa hasta en cinco capas de la piel, y es que la dermis suele deshidratarse mucho en verano por el sol y el aire acondicionado. También deja un acabado muy natural y con un punto luminoso. ¡Te va a encantar!

¿Por qué es mejor una BB Cream en verano?

La rutina de skincare de verano es completamente distinta a la del resto del año, porque tenemos necesidades distintas y la piel no responde de la misma manera. Es normal que en esta época notes un exceso de brillo en la piel, una sensación más pegajosa o que directamente se te cuartee el maquillaje.

La BB Cream evita precisamente eso. Tiene una textura muy ligera que se funde con la piel y permite que respire, así que el resultado es mucho más cómodo y natural, sobre todo si vas a estar todo el día fuera de casa. Además, si eliges una fórmula hidratante y con protector solar (como esta de Biotherm), te ahorrarás aplicar varios productos.

No sabes lo mucho que necesitas esta BB Cream de Biotherm hasta que le des una oportunidad, y este es el mejor momento para hacerlo, porque está rebajada a menos de 22€ en El Corte Inglés. ¡Nos encanta!

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