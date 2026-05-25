Los otorrinos avisan: estos son los auriculares que mejor cuidan tu salud auditiva

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¿Has oído hablar de los auriculares open-ear? Están por todas partes y también los recomiendan los especialistas en salud auditiva. También conocidos como auriculares de diseño abierto, dejan libre el canal auditivo y dirigen el sonido hacia la oreja desde el exterior. La principal diferencia con los in-ear de toda la vida es que no necesitas introducirlos en el oído, así que son muy cómodos y más respetuosos con la salud.

Los auriculares open-ear HUAWEI FreeClip 2 cumplen muy bien en este sentido y, de hecho, se han ganado una merecida fama en los últimos años. Si quieres disfrutar de todos sus beneficios, solo tienes que aplicar el cupón AES30FCLIPS2 en la HUAWEI Store antes de finalizar tu compra para ahorrarte 30€. Y si te suscribes a la newsletter de HUAWEI, puedes conseguirlos con otro 8% de descuento extra.

Beneficios de los auriculares open-ear

Diseño abierto para escuchar música sin aislarte del entorno.

Cada auricular solo pesa 5,1 gramos.

Hasta 9 horas de reproducción continua y 38 horas con el estuche de carga.

Carga rápida de 3 horas con solo 10 minutos de carga.

Resistencia IP57 al agua y al sudor.

Auriculares inalámbricos open-ear HUAWEI FreeClip 2

Open-ear HUAWEI FreeClip 2

Los auriculares open-ear HUAWEI FreeClip 2 eliminan la sensación de 'tapón' que a veces nos dejan los auriculares intrauditivos. Tienen un diseño en forma de puente flexible que se adapta muy bien a la forma de la oreja sin presionar el canal auditivo, lo que agradecerás si los usas durante muchas horas.

Además, HUAWEI se ha esforzado en diseñar unos auriculares cómodos. El puente flexible de los FreeClip 2 utiliza silicona líquida y materiales con memoria para ajustarse mejor, mientras que las almohadillas con silicona son más compactas que la generación anterior.

¿Por qué los profesionales recomiendan los auriculares open-ear?

Los especialistas en salud auditiva insisten en que es tan importante el tiempo de uso de los auriculares como la manera en la que nos llega el sonido. Por eso, los open-ear y los diseños de diadema son mucho más seguros que los in-ear de toda la vida.

De hecho, los profesionales explican que los auriculares que no se introducen directamente en el canal auditivo reducen la presión del sonido sobre el tímpano y disminuyen el riesgo de daño auditivo a largo plazo. Además, al no sellar completamente el oído, permiten escuchar el entorno sin tener que subir el volumen.

También recomiendan hacer pausas y no superar el 60 % del volumen máximo durante mucho tiempo. Los FreeClip 2 juegan con ventaja en este sentido, porque incorporan un sistema de volumen adaptativo que ajusta automáticamente el audio según el ruido ambiente. ¡Consíguelos más baratos ahora en la HUAWEI Store!

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