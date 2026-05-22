Xiaomi hunde el precio de uno de sus últimos smartphones: diseño premium, IA y autonomía brutal

Xiaomi lanzó en septiembre del año pasado uno de los smartphones premium que más han dado que hablar: el Xiaomi 17. Un móvil con mejoras muy evidentes en batería, fotografía, potencia y experiencia de uso, y apuntaba fuerte a ser una de las grandes referencias en la gama alta. Unos meses después, podemos decir que lo ha conseguido, justo cuando están a punto de lanzar la nueva gama Xiaomi 17T.

Este último lanzamiento compite directamente con los grandes del mercado, y mucho más ahora que tiene 200€ de descuento en la tienda online de Xiaomi y otros beneficios exclusivos. Te contamos todo lo que tienes que saber.

Novedades del Xiaomi 17

Batería de 6.330 mAh con hasta 29,2 horas de reproducción de vídeo.

Sistema fotográfico Leica con tres cámaras de 50 MP y zoom óptico 5x para fotos con todos los detalles.

Pantalla con hasta 3.500 nits de brillo que mejora la visibilidad a pleno sol.

Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 fabricado en 3 nm con mejoras de hasta un 23% en rendimiento gráfico y un 37% en IA.

Un smartphone potente, con buenas fotos y buenas cifras de autonomía

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El Xiaomi 17 apunta directamente a los usuarios que usan el móvil para todo: trabajar, editar fotos, grabar vídeos, jugar, consumir contenidos… Y es posible hacerlo, gracias sobre todo a las cifras de autonomía, porque Xiaomi monta en este móvil una batería de silicio-carbono con un 16% de contenido de silicio para aumentar la capacidad sin hacer el smartphone muy pesado.

Tampoco se queda atrás en el terreno de la imagen, gracias a la colaboración con Leica. Incluye un sensor principal grande de 1/1,31 pulgadas, apertura ƒ/1,67 y su prioridad es mejorar las escenas nocturnas. Y a esto le sumamos una pantalla muy preparada para un uso intensivo, con 120 Hz adaptativos.

¿Puedo ahorrar en el nuevo Xiaomi 17?

Sí, aunque solo si lo compras en la tienda online de Xiaomi. Ahora mismo, este smartphone (uno de sus últimos lanzamientos) tiene 200€ de descuento directo, pero no es la única ventaja.

20€ de descuento con un cupón solo para nuevos usuarios.

4 meses gratis de Spotify Premium.

3 meses gratis de YouTube Premium.

Hasta 799 puntos en Xiaomi que después podrás canjear.

Ahorra extra si entregas un viejo dispositivo gracias al programa Entrega y Estrena.

Además, recibirás este nuevo smartphone Xiaomi en casa gratis en un plazo de entre 2 y 6 días, y podrás presumir de la última tecnología en smartphones a un precio bajísimo. ¡Date prisa!

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