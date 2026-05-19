Ya puedes abrir la puerta de casa con el móvil: esta cerradura inteligente lo hace posible sin obras

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¿Alguna vez has dudado si has cerrado la puerta de casa y no podías volver para comprobarlo? ¿Has perdido las llaves o te las has olvidado en el coche o en el trabajo? Estos problemas desaparecerían con una cerradura inteligente, pues permite abrir y cerrar la puerta directamente con el móvil, automatizar el bloqueo y hasta dar permiso a otras personas para que puedan acceder.

De hecho, es un accesorio cada vez más utilizado en los hogares modernos, tanto por comodidad como para reforzar la seguridad. Si puede tener sentido en tu casa, tienes que fichar la cerradura inteligente Zigbee de EZVIZ, porque está a mitad de precio en PcComponentes y te facilitará el día a día.

Ventajas de tener una cerradura inteligente en casa

Puedes abrir y cerrar la puerta desde el móvil sin llaves físicas.

Instalación en menos de 10 minutos sin taladros, obras ni cambiar la cerradura actual.

Bloquea automáticamente la puerta si te despistas.

Permite crear accesos permanentes o temporales para familiares o invitados.

Gana en tranquilidad y seguridad en casa

Cerradura inteligente Zigbee de EZVIZ

La cerradura inteligente Zigbee de EZVIZ es sinónimo de control, y eso no podrás conseguirlo con una cerradura de toda la vida. Funciona con una app, desde la que puedes gestionar permisos, decidir quién entra en casa y, si la conectas a la puerta de enlace Zigbee A3, también recibir notificaciones en tiempo real en tu móvil.

Es práctico si alquilas una vivienda, necesitas conceder accesos temporales a tu vivienda o no quieres hacer copias de llaves. Además, como se coloca en el interior de la puerta, puedes aprovechar tu cerradura actual. No necesitas hacer obras, ni siquiera ser demasiado manitas.

Preguntas frecuentes sobre las cerraduras inteligentes

¿Qué es exactamente una cerradura inteligente?

Es un dispositivo que permite abrir y cerrar la puerta de casa con el móvil, y gestionar accesos sin llaves físicas.

¿Necesito cambiar la cerradura de mi puerta?

En el caso de esta EZVIZ, no. Se instala sobre la cerradura que ya tienes desde el interior de la vivienda.

¿Es difícil de instalar?

Para nada. La puedes instalar en solo 10 minutos, sin taladros ni obras.

¿Puedo dar acceso temporal a otras personas?

Sí. Desde la app puedes crear permisos específicos para familiares, invitados o personas de confianza.

¿Qué pasa si se agotan las pilas?

El sistema envía alertas de batería baja para que puedas cambiarla con tiempo.

Esta cerradura inteligente de EZVIZ es una de las mejores compras que puedes hacer para tu casa, y si utilizas la puerta de enlace Zigbee A3 (se vende por separado) podrás sacarle el máximo partido y recibir notificaciones en el móvil. ¡Ahora a mitad de precio!

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