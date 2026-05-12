¿Merece la pena comprar el iPhone 16 en 2026? La bajada de más de 200€ en PcComponentes te ayudará a decidir

No hay mes que no salga un smartphone nuevo al mercado, y eso hace que tengamos la sensación de quedarnos atrás en cuanto tenemos un móvil con un par de años. La cuestión es que no siempre necesitas tener el último modelo para estar actualizado y, de hecho, a veces tiene más sentido acudir a versiones algo más 'antiguas' con tal de mejorar el precio.

Por ejemplo, aunque el iPhone 17 haya salido hace unos meses, ahora mismo es mejor opción comprar el iPhone 16. Su interior no es tan diferente: soporta actualizaciones, incluye funciones avanzadas de IA y tiene un precio mucho más bajo. Es más, PcComponentes lo acaba de rebajar a precio mínimohistórico durante sus ofertas de aniversario. ¡Es un chollo!

Lo más destacado del iPhone 16

El chip A18 con Neural Engine de 16 núcleos hace que sea un móvil fluido en fotos, edición, juegos y funciones de IA.

Cámara Fusión de 48 MP que captura imágenes con gran nivel de detalle y permite grabar vídeo 4K a 60 fps.

Pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas que alcanza 2.000 nits.

Autonomía de hasta 22 horas de reproducción de vídeo.

Un iPhone más barato de lo habitual que sigue siendo de gama alta

Iphone 16

El iPhone 16 salió al mercado en septiembre de 2024, pero sigue estando muy presente en el mercado y ahora tiene una relación calidad-precio bastante sensata. Solo pesa 170 gramos, tiene una pantalla de 6,1 pulgadas, es cómodo en la mano y el diseño mantiene la esencia habitual de Apple. Es decir, que puedes tener un smartphone algo más antiguo sin tener la sensación de que te estás perdiendo algo.

Entre las características más destacadas, encontramos el chip A18, las nuevas funciones de IA de iOS 18, una cámara principal de 48 MP y grabación en 4K con Dolby Vision. Todo a un precio mucho más bajo, porque por primera vez cuesta menos de 750€.

¿Merece la pena comprar el iPhone 16 ahora?

Si quieres renovar tu viejo móvil y cambiarlo por un iPhone, no necesitas pagar lo que vale el iPhone 17. De hecho, el 'truco' de muchos usuarios es comprar modelos que ya llevan uno o dos años en el mercado para ahorrar dinero, porque su interior es exactamente igual. Únicamente cambia la estética.

En este caso, el iPhone 16 es una compra muy inteligente, porque mantiene las características de gama alta, incorpora el chip A18 y tiene una cámara sobresaliente. Y ya no cuesta los 959€ de su lanzamiento, sino que en PcComponentes baja a menos de 750€.

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