No todas las freidoras de aire son iguales: esta reduce el aceite hasta en un 85% y cuesta menos de lo que crees

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La freidora de aire es el pequeño electrodoméstico que ya está muy presente en muchas cocinas, y la prueba más evidente es que cada vez más marcas la incluyen en el modo de preparación de sus recetas. ¿El motivo? Cocinar con menos grasa, aceite y calorías, ahorrar tiempo y dedicar menos esfuerzos a platos que se pueden solucionar con una air fryer.

Si todavía no tienes una en casa o si fuiste de los primeros en comprarla y la tuya se ha quedado anticuada, tienes que fichar la freidora de aire premium COSORI II Plus, por sus beneficios y porque está rebajada un 33% en las ofertas de 21 aniversario de PcComponentes. ¡Corre a por ella!

Lo mejor de esta freidora de aire COSORI

Reduce el aceite hasta en un 85% para cocinar versiones más ligeras y mantener el acabado crujiente.

Puedes preparar varias raciones a la vez con su capacidad de 6,2 litros.

Tiene 1700 W de potencia para una cocción uniforme.

Incluye 12 modos de cocción: freír, hornear, asar, recalentar y más.

Así es la freidora de aire con la que cocinas más rápido y más limpio

COSORI II Plus

La freidora de aire premium COSORI II Plus es superfácil de utilizar y además tiene un diseño elegante que queda muy bien en cualquier cocina. Tiene un rango de temperatura que va de 77 a 205 ºC, a lo que se suman sus 11 programas automáticos con los ajustes preestablecidos para las recetas más habituales. Y con una capacidad de 6,2 litros, que es ideal para familias o para cocinar varias raciones a la vez.

Lo que la diferencia de otras freidoras de aire es la ventana de visualización con luz para no tener que abrir el cajón y perder temperatura. Además, la potencia de 1700 W reduce el tiempo de cocinado y hace que el calor se distribuya de manera más homogénea.

Preguntas frecuentes

¿Tienes dudas? Si quieres resolverlas antes de comprar esta freidora de aire COSORI rebajada en PcComponentes, ¡toma nota!

¿Qué se puede cocinar en una freidora de aire como esta?

Prácticamente de todo: patatas, pollo, pescado, verduras, repostería e incluso recetas más elaboradas, como carnes o platos al horno.

¿De verdad cocina con menos aceite?

Sí, reduce el uso de aceite hasta un 85 % para preparar platos más ligeros sin perder la textura crujiente.

¿Es difícil de limpiar después de usarla?

Para nada. Las piezas son extraíbles y aptas para el lavavajillas.

¿Puedo ver la comida mientras se cocina?

Sí, porque incorpora una ventana con iluminación interna para controlar el cocinado sin abrir el cajón.

Si es el electrodoméstico que te falta en la cocina, aprovecha que acaba de bajar su precio a menos de 70€ solo por tiempo limitado. ¡Es un chollo!

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